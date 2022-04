Regering verdient jaarlijks 1 miljoen USD aan visvergunningen

Aan visvergunningen wordt jaarlijks 1 miljoen US-dollar afgedragen. Dit werd afgelopen woensdag tijdens de 17e editie van de CEO Talk in Hotel Torarica, bekendgemaakt. Volgens gastsprekers en de CEO van Suvveb N.V., Udo Karg, verdient de regering meer dan genoeg aan de sector, maar blijft wederinvestering vanuit de regering uit. ‘’Ik vraag mij af als niet een deel daarvan terug zou moeten komen in de sector. Maar jammer genoeg merken wij daar niets van. In ieder geval ziet de sector er niet somber uit. De sector heeft nooit haar handen voor de regering opengehouden en zal dat ook nooit doen”, aldus Karg.

Hij is van mening dat de regering zou moeten investeren in biomassa-onderzoek. ‘’Nu doen we alles binnen de sector op basis van specificaties. Maar het zou goed zijn als we exact wisten, waar en hoeveel er gevist zou mogen worden. En hoelang we nog op een bepaalde manier zouden mogen vissen”, gaf Karg aan. Ook zou een deel van het geld geïnvesteerd kunnen worden in de veiligheid van de vissers. ‘’Dan denken we niet alleen aan overvallen, maar ook aan zaken als belichting enzovoorts.‘’

Volgens Karg is de uitbraak van Covid-19 een behoorlijke klap geweest voor de sector. “Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat de productie, met name de afzet, achteruit is gegaan. Vooral het Caraïbisch gebied lag stil, wat betekende dat ook het toerisme achteruit ging in de gebieden. De afzet voor ons die afhankelijk daarvan zijn, is aanzienlijk gedaald”, aldus Karg.

De covid-pandemie heeft er volgens Karg voor gezorgd, dat de vooruitzichten binnen de sector zijn veranderd. ‘’Covid-19 gaat nooit meer weg. Dus moeten we ervoor zorgen dat we moeten blijven eten. In gesprek met de minister van LVV, heb ik dat ook aangehaald. We mogen als land nooit meer in een lockdown”, benadrukte Karg.