Toerismesector kampt nog met naweeën Covid-19

De toerismesector lijdt nog steeds onder de gevolgen van Covid-19. Ook zou de recente overstroming in het binnenland, een schepje daarop hebben gedaan. Echter kan de sector meeliften met de vondsten van aardolie en gas. Dit zei minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), Albert Jubithana, gisteren in een televisieinterview.

Volgens de minister wordt getracht de sector een hart onder de riem te steken, maar is een nauwe samenwerking nodig met de stakeholders uit de sector en de overige ministeries.

Jubithana doelde met het laatste namelijk op het veiligheidsaspect. “Het eerste waarnaar elke toerist kijkt, is of hij veilig is. Voor een toerist is het belangrijk, dat hij overal kan gaan zonder slachtoffer te worden. Maar ook de zwerversproblematiek is een zaak die aangepakt moet worden”, aldus de minister. Hij zegt dat er met de minister van Justitie en Politie en de burgervader van Paramaribo Noord-Oost reeds gesprekken zijn gevoerd. “Bhola wil zich inzetten voor het zwerversprobleem, terwijl de regering al is begonnen met het traject veilig Suriname. Het land moet niet alleen veilig zijn voor toeristen, maar ook onze lokale gemeenschap”, aldus de minister.

Volgens de bewindsman zijn er binnen de sector nog knelpunten waaraan gewerkt moet worden. Zo is hij de mening toegedaan, dat een toerist niet een half uur lang op zijn of haar koffer moet staan wachten. “Een toerist wil na een lange reis een snelle afhandeling. Maar ook de ontvangst is belangrijk. We hebben in Suriname nog die mentaliteit van die ‘MP fesi’. Dat nodigt niet uit en het zijn dingen, die we achterwege moeten laten”, zei Jubithana.

Volgens hem is het de bedoeling tijdens de nieuwe onderhandelingen met buitenlandse collega’s de SLM mee te nemen, omdat deze het nieuwe gezicht van de toerismesector, moet worden. Hij geeft tot slot aan, dat de toerisme sector al geniet van de voordelen van aardolie en gas, maar moeten de voorbereidingen en de minpunten nog aangepakt worden. “Mensen boeken nog steeds online en wanneer ze op locatie komen is het niet wat aan hen gepresenteerd is. Ook de eigenaar van bepaalde oorden is dan nergens te bespeuren. Dit zijn zaken die de sector een deuk toebrengen”, aldus de bewindsman.