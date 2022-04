Prijsstijgingen van plantaardige olie, door crisis in Oekraïne

De schaarste aan plantaardige olie (zonnebloemolie) door de oorlog in Oekraïne, heeft tot gevolg gehad dat mensen wereldwijd zijn gaan hamsteren. Waar men voorheen SRD 45 neertelde voor een 900 ml fles zonnebloemolie, moet men daar nu ruim SRD 70 tot SRD 80 voor ophoesten. Arun Hindori, woordvoerder van het Platform Levensmiddelen Importeurs in Suriname (PLIS), heeft in het radioprogramma ABC Aktueel verklaard, dat er een schaarste is aan plantaardige olie. Doordat Oekraïne één van de grootste producenten van zonnebloemolie is en er daar momenteel een oorlog gaande is, wordt er minder geïmporteerd. Hindori vertelde dat Oekraïne binnen enkele weken met de inzaai moet beginnen voor een nieuwe aanplant. Als die door de oorlog gemist wordt, hebben Oekraïne en de rest van de wereld een probleem, omdat ze volgens Hindori, pas in 2023 weer kunnen inzaaien. “We blijven maar hopen, dat de oorlog snel voorbij is, zodat de inzaai van de zonnebloem plaats kan vinden”, aldus Hindori. Brazilië en Argentinië produceren ook heel veel plantaardige olie. Hindori stelde dat de hele wereld hiermee geconfronteerd wordt en als we de overstap maken naar een ander land, zal Suriname niet het enige land zijn dat zo een transformatie doormaakt.

“Er zal dan een gigantische druk op die landen ontstaan om spijsolie te leveren en dan krijgen we dan weer te maken met de prijzendruk”, aldus Hindori. De regering heeft afgelopen weekend een Bigi Bombarie Verkoopactie gehouden, waarbij mensen in De Olifant een pakket met 14 basisgoederen konden kopen voor SRD 160. De plantaardige olie verkocht de VHP voor SRD 30, en vergeleken met de winkelprijs, was dat voor heel veel burgers een koopje. Hindori vertelde dat het een actie betrof van de regering om de mensen tegemoet te komen. “Vergeleken met de regering kunnen importeurs geen plantaardige olie voor SRD 30,- aan de man brengen. Als wij naar de wereldmarktprijs kijken, is het een prijs, die voor importeurs helemaal niet haalbaar is”, benadrukt Hindori.

Hamsteren

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft op 24 maart 2022 controle werkzaamheden uitgevoerd bij de verschillende winkels. De ECD deed onderzoek betreft het hamsteren, omdat hij op de winkelschappen geen of nauwelijks spijsolie aantrof. Hindori vertelde dat bij de importeur H.J. de Vries aan de Indira Gandhiweg er ruim 600 dozen zonnebloemolie in beslag zijn genomen door de ECD, omdat de dienst van mening was, dat er sprake was van hamsteren in de magazijnen.

Hindori benadrukt, dat deze ondernemingen distributiebedrijven zijn, die hun producten gewoon op voorraad hebben, omdat ze voorbestemd zijn voor andere districten. De ECD kan volgens Hindori niet gewoon binnenstormen en stellen dat er sprake is van hamsteren. “Het is geen feit dat er sprake is van een economisch delict en een wet die gehandhaafd wordt om te voorkomen dat er gehamsterd wordt”, zei Hindori. Volgens Hindori hebben de handelingen van de ECD, een reputatieschade gecreëerd voor veel winkels en bedrijven. Hindori onthulde dat de PLIS als gevolg hiervan, contact heeft opgenomen met de ECD, waarna er gesprekken zijn geweest met de minister van Buitenlandse Zaken en de interim-minister van EZ. “Controle’s mogen uitgevoerd worden, de PLIS is hier niet tegen, maar het moet wel met de nodige tact gebeuren”, aldus Hindori.

door Charelle Gill