Hennepboeren in Guyana krijgen vergunning van overheid

‘Hennep is geen marihuana’

Er zullen licenties worden afgegeven in Guyana aan boeren om hennep te telen in de regio’s 6 en 10, zodra de regering de vereiste wetgeving goedkeurt om het planten legaal te maken. Dit zei vicepresident Bharrat Jagdeo, die leden van het bedrijfsleven van regio 10 sprak tijdens een gemeenschapsactie op de grasvelden van het Watooka Guest House, Linden, regio 10, op zondag. De vicepresident vertelde het bedrijfsleven dat de wetgeving over hennep en legalisatie van kleine hoeveelheden marihuana binnenkort ter goedkeuring naar de nationale assemblee zal worden gebracht.

Regio 6 is in de eerste plaats een agrarische regio en ook regio 10 houdt zich bezig met landbouw. Beide regio’s worden getroffen door werkloosheid. In regio 6 werden meer dan 7.000 suikerarbeiders ontslagen door de voormalige APNU+AFC-regering en in regio 10 was het niveau van particuliere investeringen niet groot. Jagdeo zei dat de hennepindustrie een belangrijke leverancier van banen kan zijn en dat de regering zich richt op de regio’s 6 en 10 om hun werkloosheidstekorten op te vullen. Deze twee regio’s hebben een aanzienlijk aantal mensen en expertise op het gebied van landbouw.

Verschillende boeren in regio 10 die aanwezig waren bij de bijeenkomst, vertelden de Guyana Chronicle dat de aankondiging door de vicepresident zeer welkom nieuws was, omdat het de weg vrijmaakt voor de oprichting van een miljardenindustrie. Cleveland Tappin zei dat het verlenen van vergunningen aan boeren om hennep te verbouwen, een stap in de goede richting is en voerde aan, dat de regering nu snel moet handelen om de teelt van de plant te legaliseren.

“Hennep kan heel nuttig zijn in de farmaceutische industrie. Het kan helpen bij het verhelpen van vele kwalen en buiten de gezondheidsindustrie kan het worden gebruikt om meer dan 1.000 producten te maken, waaronder kogelvrij glas, banden en touw, en om de ontwikkeling van de landbouw te ondersteunen”, zei Gerald George. Landbouwer Oliver Tappin is van mening dat de legalisering van hennep, ‘’de groene revolutie in de landbouwsector zal ondersteunen’’, en prees de regering voor haar visie om stappen te ondernemen om de industrie te reguleren.

Volgens Business Wire, het Global Industrial Hemp Market Report en Forecast 2021-2026 bereikte de wereldwijde industriële hennepmarkt in 2020 een waarde van USD 4,7 miljard. Het rapport ging verder met te zeggen dat, geholpen door de introductie van gunstige regelgeving, de markt naar verwachting verder zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 22,5 procent tussen 2021 en 2026 en een waarde zal bereiken van 14,6 miljard dollar in 2026. Eerder deze maand moedigde president dr. Irfaan Ali op een persconferentie, personen die marihuana aan het planten zijn, aan om hun land opnieuw te gebruiken om de hennepproductie te vergemakkelijken.

Geweldige investeringskans

De toenmalige president gaf aan dat de marihuana-telers al de expertise in het planten en de middelen hebben om de overstap te maken naar wat hij omschreef als ‘’een geweldige investeringsmogelijkheid’’.

“Er ligt een grote kans in het verschiet voor de hennepindustrie en wat deze kan doen op het gebied van technologische vooruitgang, bouwmateriaal, farmaceutica. Ik heb naar enkele cijfers gekeken, ongelooflijke cijfers over het rendement per hectare en ik heb de plicht, de regering heeft de plicht om dit allemaal te analyseren’’, had de president tegen verslaggevers gezegd.

Industriële hennep kan worden gebruikt om onder meer medicijnen, melk, gezonde voeding, kleding, biologische lichaamsverzorgingsproducten, biobrandstoffen en bouwmaterialen te produceren, zei Aaron Prince, voorzitter van de Guyana Industrial Hemp Association.

Hennep is geen marihuana

In Guyana is er een algemene overtuiging dat hennep marihuana is – ook al behoren ze tot dezelfde familie – ze zijn opmerkelijk verschillend. “Het verschil tussen hennep en marihuana is dat hennep wordt gebruikt om cannabis te beschrijven die relatief 0,3 procent of minder tetrahydrocannabinol (THC) bevat in droog gewicht. Het THC-gehalte in marihuanabloemen ligt over het algemeen tussen de drie en 15 procent of meer, afhankelijk van de soort. THC is de chemische verbinding die je euforie geeft als je marihuana rookt; van de 0,3 procent THC in hennep kun je niet high worden’’, had Prince eerder uitgelegd aan de Guyana Chronicle.

Guyana’s Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Control) Act 1988 stelt het bezit van en de handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen en de teelt van bepaalde planten, waaronder hennep, die geclassificeerd is als een illegaal verdovend middel, strafbaar. De regering werkt aan een wettelijk kader om de hennepteelt en de regularisatie van de industrie mogelijk te maken.

Tijdens een aparte bijeenkomst met leden van de religieuze gemeenschap, ook op de grasvelden van het Watooka Guest House, riepen leden van de Rastafari-gemeenschap op tot de legalisering van marihuana, waarbij ze herhaalden, dat de stof een integraal onderdeel is van hun cultuur en religie. In dat verband wezen de Rastafari’s erop, dat de marihuana geen recreatieve, maar een sacramentele drug is voor leden van hun gemeenschap.

Wijzigingen in de wetgeving

In reactie op hun oproep zei Jagdeo dat de regering de afschaffing van de vrijheidsstraf voor kleine hoeveelheden marihuana steunt. Eerder deze maand werd het publiek uitgenodigd door een speciaal geselecteerd comité van de nationale assemblee om opmerkingen in te dienen over de wijzigingswet voor de controle op verdovende middelen en psychotrope stoffen 2021.

De voorgestelde wijzigingen introduceren verplichte begeleiding door een door de rechtbank aangewezen gecertificeerde adviseur voor iedereen die is veroordeeld voor het bezit van cannabis, die niet meer dan 15 gram bedraagt. De duur van de begeleiding wordt na een assessment door de trajectbegeleider bepaald. Personen die zijn veroordeeld vanwege het bezit van een hoeveelheid cannabis tussen 15 gram en 30 gram, zullen door de rechter een taakstraf opgelegd krijgen. Het wetsvoorstel verschuift ook de bewijslast naar de beklaagde, die, eenmaal gevonden in het bezit van meer dan 15 gram cannabis, moet bewijzen dat hij het verdovende middel voor een ander doel dan mensenhandel in bezit heeft.

Ras Richard Taylor, vicevoorzitter van het Rastafari Initiative for Social Economic Empowerment (RISEE) en secretaris van het overkoepelende orgaan, The Rastafari Community, Wozeiro Esther Gittens begroette in een interview met de Guyana Chronicle, de uitnodiging voor inzendingen van het publiek over de Narcotic Wijzigingswetsvoorstel voor drugs en psychotrope stoffen 2021 als een overwinning voor de Rastafari-gemeenschap. Amendementen op de wijzigingswet voor de controle op verdovende middelen en psychotrope stoffen om de criminalisering van kleine hoeveelheden marihuana af te schaffen, werden voor het eerst ingediend door APNU+AFC-parlementslid Michael Carrington in 2015, tijdens de ambtstermijn van de coalitie, maar het wetsvoorstel werd nooit besproken. Jagdeo zei dat de PPP/C-regering vastbesloten is om de vrijheidsstraf voor kleine hoeveelheden marihuana op te heffen in overeenstemming met de belofte van het Verkiezingsprogramma 2020.

Bron: guyanachronicle