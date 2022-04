Rusland trekt zich terug vanwege andere oorlogstactieken

Volodymyr Zelensky, de Oekraïense president, heeft verklaard dat Russische troepen zich terugtrekken in het noorden van het land. Volgens het Britse ministerie van Defensie blijven Oekraïense troepen zich tegen Russische troepen verzetten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Russische soldaten trokken zich ook al terug van de luchthaven van Hostomel in de buurt van de hoofdstad.

Rusland kondigde de afgelopen dagen aan, dat het de aanvallen op Kiev in de noordelijke stad Tsjernihiv verminderd zou hebben. Met de snelle terugtrekking van de Russen uit Kiev en Tsjernihiv, is het volgens de Oekraïense regering vrij duidelijk, dat Rusland een andere prioriteitstactiek heeft gekozen, door zich terug te trekken van het oosten naar het zuiden, de controle over uitgestrekte bezette gebieden te behouden en een machtiger positie te veroveren.

Ofschoon de bezetters zich hebben terugtrokken in het noorden van het land, waarschuwde Zelensky de bevolking voor de gevaren, na de terugtrekking van het Russische leger. “De situatie is catastrofaal en er heerst veel gevaar. De Russen plaatsen landmijnen over het hele grondgebied”, aldus Zelensky.

De Oekraïense regering vertelde onlangs dat zeven humanitaire corridors zouden worden geopend voor een nieuwe poging burgers te evacueren uit de stad Mariupol, die wordt omringd door Russische troepen. Iryna Vereshchuk, de Oekraïense vice-premier bevestigde in een bericht, dat de reddingscorridor van Mariupol voor de evacuatie van burgers met eigen vervoer en per bus plaats zal vinden.