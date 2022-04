Regering werkt aan vacaturebank voor werklozen

Volgens de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Rishma Kuldipsingh, is de regering bezig met een beleid om structurele oplossing te brengen voor de werklozen problematiek. Dit gaf de minister aan in een televisie-interview. Zij geeft aan dat de regering bezig is met het opzetten met een vacaturebank. Echter moeten daarvoor gesprekken gevoerd worden met het bedrijfsleven. De bewindsvrouw merkt dat het aantal werkzoekenden enorm is. “De registratie voor de vacaturebank zal online geschieden. In ieder geval hoeft niemand meer langs te lopen voor registratie voor covid-steun”, aldus de minister. De bewindsvrouw geeft aan dat het gedeelte met betrekking tot de uitbetaling van de Covid-19-gelden is overgedragen aan het ministerie van Financiën. “Ook de registratie is officieel gesloten. Mensen komen dagelijks langs om te informeren over de uitbetaling. Ik zal mijn collega Armand Achaibersing, een herinnering sturen. Maar men moet wel weten dat je je niet meer kunt laten registreren. De mensen die reeds op de lijst voorkomen zullen wel betaald worden”, liet de minister weten. Zij geeft aan dat het gaat om een bedrag van SRD 1500, welke burgers kregen in verband met covid. De minister zei dat men is gestopt met het project, omdat haast alle sectoren zijn opengesteld. Men kan volgens Kuldipsingh, weer normaal aan het werk. Ook zou de stopzetting volgens de minister te maken hebben met de bezuiniging. Volgens Kuldipsingh is ruim SRD 55 miljoen uitbetaald aan covid-steun.