Brandstofprijs grootste boosdoener stijgende visprijzen

‘’De stijging van de visprijzen heeft simpelweg te maken met de verhoogde brandstofprijzen. Van alle kosten die worden gemaakt is zeker 60% brandstof, terwijl de overige 40% de inputkosten bedragen”, zegt de voorzitter van de Suriname Seafood Associatie (SSA), Udo Karg, in gesprek met de krant. Dit naar aanleiding van de recente prijsstijgingen van vis en visproducten. Voor vier vissoorten moet al gauw meer dan SRD 50 betaald worden. Karg verklaart dat de sector de prijsstijgingen niet in handen heeft, gezien ze bij de pomp keihard moet neertellen voor brandstof. Hij verklaart dat men vanwege de regering, de sector op geen enkele wijze tegemoet komt.

“De sector houdt in ieder geval zijn handen nooit voor de overheid op en dat zal ook nooit gebeuren. Management vanuit het ministerie met betrekking tot de sector, is ook onder deze regering niet veranderd”, zegt Karg.

Volgens de voorzitter trachten Guyanese vissers nog steeds in aanmerking te komen voor visvergunningen om zo te komen in onze territoriale wateren. Echter is het standpunt van de Surinaamse vissers hierover ongewijzigd. Ook de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Pramand Sewdien, zou eerder hebben aangegeven, geen vergunningen te zullen verstrekken aan Guyanese vissers. De reden hiervoor is volgens de minister om overbevissing van de Surinaamse wateren te voorkomen. Ongeveer 150 Guyanese vissers zouden een vergunning hebben aangevraagd.