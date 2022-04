NIET SOLLEN MET

Keerpunt is van mening, dat we thans in een fase zijn beland, waarbij we ons allemaal grote zorgen moeten maken over wat het Engels ‘survival’ noemt.

Dat wil zeggen, het overleven onder de moeilijke omstandigheden, waarbij elk mens in staat moet zijn zich nog redelijk te kunnen voeden en zijn maandelijkse vaste kosten te betalen. Het wordt steeds minder en het is duidelijk dat er snel een sociaal vangnet in werking moet worden gezet om de zwaksten in onze samenleving te kunnen bijstaan, want die hebben het nu heel moeilijk. Alvast moet een overheid erin slagen, dat de mensen toch redelijk kunnen eten op dagbasis en dat volksvoedsel beschikbaar blijft.

Er zal veel meer verbouwd moeten worden en voor een redelijke prijs aan de man gebracht, willen we de rust erin houden in dit land.

We zijn bij Keerpunt zeker geen doemdenkers, maar beseffen wel, dat bepaalde zaken bereikbaar moeten blijven voor het volk. Zo zijn we al enige tijd op de hoogte, dat er zich zaken voltrekken binnen de rijstsector die zeker als ongezond moeten worden aangemerkt. Rijst en brood moeten zeker tot het volksvoedsel worden aangerekend en moeten betaalbaar blijven en zelfs dat wordt steeds moeilijker.

Als we incentives voor de rijstsector met zware invoerrechten belasten, dan helpen we de rijstboeren daar geen zier mede. Als we landbouwchemicaliën voor de grote en kleine boer onbetaalbaar maken door de indirecte belastingen hoog te houden, dan zullen de prijzen voor groenten en fruit hoog blijven. Als in de rijstbouw de een de ander oplicht, omdat de ene ervan uitgaat dat hij als monopolistische opkoper, de ander een poot uit kan en mag draaien, dan wordt de consument de grote verliezer en zal de rijstboer uiteindelijk het bijltje erbij neerleggen.

En juist daar schiet Suriname en zijn bevolking geen moer mee op.

Door de oorlog in Oekraïne, is de situatie op de wereldmarkt voor wat betreft de levering van landbouwproducten, zwaar onder druk komen te staan.

Etenswaren in het buitenland gefabriceerd, daar moet nu veel meer in vreemde valuta voor neergeteld worden en dat tikt nog zwaarder aan in de portemonnee van de consument.

De Surinaamse overheid moet nu heel snel voor de dag komen met haar sociaal vangnet en dient bij het verstrekken van hulp, ervoor te zorgen dat de corruptie en het welbekende nepotisme al of niet op etnische voet geschoeid, buiten de deur blijft.

Keerpunt blijft van mening, dat de overheid met een grote mediacampagne moet starten om dit volk zover te krijgen, meer voor de agrarische sector te kiezen om zo de voedselzekerheid gegarandeerd te hebben en houden. We moeten anno 2022 gaan inzien dat landbouw en een goede afzet, garantie bieden voor een betere toekomst. We hebben het land en kunnen de mogelijkheden creëren om meer uit de agrarische sector te halen.

Laten we onze mensen gaan stimuleren om meer uit die sector te halen, want alleen op die manier zullen we het in deze moeilijke tijd redden.