GEEN CONTROLE OP ZWAAR BELADEN TRUCKS OVER WIJDENBOSCHBRUG?

De politie maakte niet zo lang geleden bekend, dat zwaar beladen trucks alleen tussen 23.00 uur en 05.00 uur over de Wijdenboschbrug mogen rijden. Keerpunt vraagt zich af, wat er met deze zogenaamde strikte maatregel is gebeurd. De foto hierboven is op 25 maart 2022 gemaakt omstreeks 06:07 in de ochtend. Volgens de bekendmaking van de politie, moeten transporteurs van zwaar materieel zich houden aan de wettelijke meldingsplicht, die inhoudt dat de betreffende transporteurs die gebruik willen maken van de brug, dit eerst moeten melden bij de Motor Surveillance Dienst (MSD) en de politie van Commewijne, zodat de technische randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, in orde kunnen worden gemaakt. De politie stelde in de bekendmaking, dat de geldende wetgeving over de meldingsplicht, strikt zal worden toegepast. Na deze bekendmaking hadden wij gehoopt, dat transporteurs zich daadwerkelijk aan deze regels zouden houden, maar helaas kregen wij foto’s toegezonden, waarop duidelijk te zien is, dat grote trucks zonder politiebegeleiding over de Wijdenboschbrug rijden, terwijl er ook personenauto’s rijden. Dus wie wil de politie hiermee voor de gek houden? Waar blijft de controle? Of geldt deze controle alleen voor een bepaalde groep transporteurs en een ander deel kan gewoon van alles en nog wat vervoeren? Op de foto is duidelijk te zien dat de truck zwaar beladen is met houtblokken. Dagelijks rijden er zulke trucks over de brug. Wij weten ook dat een groot deel van dit hout illegaal wordt vervoerd naar de stad en dat de bevoegde instanties niet op de hoogte zijn van deze transporten. Wij vragen ons af wie deze zwaar beladen trucks met hun ‘illegale’ houtblokken die niet eens worden gemeld bij GBB, controleert? Deze vorm van houtsmokkel kennen we al jaren en het betreft geen nieuwe ontwikkeling, maar indien de meldingsplicht inderdaad wordt nageleefd, zal het wel een stukje ingewikkelder worden voor deze groep om ongestoord werkzaamheden te verrichten.

Wij nemen aan dat wanneer je aan de politie meldt dat je aankomt met een lading, je ook specifiek moet aangeven wat je vervoert en dat je de juiste documentatie moet kunnen overleggen. Ook moeten de trucks gekeurd zijn en de chauffeur moet al deze bescheiden kunnen overleggen, alvorens het voertuig met politiebegeleiding over de brug kan gaan. Het is natuurlijk veel veiliger als houttrucks begeleid worden door de politie, maar er gaat wel een hele procedure aan vooraf. Veel autobestuurders die van de brug gebruikmaken, voelen zich thans onveilig als ze zien dat zo een enorme houttruck over de brug rijdt, vooral gezien het incident dat onlangs plaatsvond en het feit dat de controle niet optimaal is. Wij hopen dat de politie en de regering daadwerkelijk de beloofde maatregelen zullen treffen en de controle opvoeren, want een groot ongeluk schuilt in een klein hoekje.