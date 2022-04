Ramdin ontvangt vertegenwoordiger voor Deense kandidatuur VN Veiligheidsraad 2025-2026

Kristian Jensen, vertegenwoordiger voor de Deense kandidatuur voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN), werd door minister Albert Ramdin ontvangen op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) op dinsdag 29 maart. Griekenland en Denemarken hebben zich kandidaat gesteld voor de beschikbare zetel van niet-permanent lid van de VN Veiligheidsraad binnen de Western European and Other States Groups (WEOG). Denemarken is in totaal vier keer niet-permanent lid van deze organisatie geweest, en wel voor het laatst in de periode 2005-2006. De Deense vertegenwoordiger, tevens voormalig minister van Buitenlandse Zaken, gaf aan dat Denemarken een van de grondleggers is van de VN en een solide voorstander van internationaal recht en multilaterale oplossingen. Hierdoor is de kandidatuur van Denemarken een natuurlijke extensie van hun sterke en langdurige toewijding aan de VN en de op internationale regels gebaseerde samenwerking. Minister Ramdin erkende de urgentie om de veiligheid in de Europese regio te verbeteren. Hij zei nota te nemen van de bereidheid van Denemarken zich aan te sluiten bij het Europese defensiepact. De bewindsman gaf uitdrukkelijk mee dat de Surinaamse regering bereid is om de bilaterale samenwerking op het gebied van milieu en wetenschap, groene energie, ecotoerisme en de visserijsector te intensiveren. De minister erkende de inspanningen van Denemarken bij het bevorderen van klimaatdiplomatie en steun aan ontwikkelingslanden bij de overgang naar groene en duurzame ontwikkeling. Minister Ramdin merkte op dat de hedendaagse geopolitieke realiteit hervormingen van de Veiligheidsraad noodzaakt en dat deze in het voordeel uitvallen van het gehele systeem van de Verenigde Naties. Suriname ondersteunt daarom het proces hiervan. Jensen werd ook door de minister geïnformeerd over de ambities van Suriname voor het niet-permanent lidmaatschap van de VN Veiligheidsraad voor de periode 2043-2044. De verkiezingen voor de kandidatuur 2025-2026 vindt plaats in juni 2024 op het hoofdkwartier van de VN in New York.