Wereldbank benoemt Diletta Doretti als nieuwe vertegenwoordiger voor Guyana en Suriname

Diletta Doretti is de nieuwe Resident Representative (ingezeten vertegenwoordiger) van de Wereldbank voor Guyana en Suriname met als standplaats Georgetown, Guyana. Doretti brengt een breed scala aan ontwikkelingservaring mee naar haar nieuwe functie. Ze heeft de Italiaanse nationaliteit en trad in 2002 in dienst bij de Wereldbank en heeft gedurende haar 20-jarige carrière verschillende functies bekleed, meest recentelijk als Senior Private Sector Development Specialist voor de regio West-Afrika van de Wereldbank in Bamako, Mali.

“Ik kijk ernaar uit om de betrokkenheid en het partnerschap van de Wereldbank met Guyana en Suriname te verdiepen om hun meest dringende ontwikkelingsuitdagingen aan te pakken”, aldus Doretti. “Het is van cruciaal belang dat we de kwetsbaarheden van het klimaat aanpakken, waaronder overstromingsrisico’s, de ontwikkeling van de particuliere sector versterken, het menselijk kapitaal verbeteren en een groen, veerkrachtig en inclusief herstel van de covid-pandemie ondersteunen. Ik ben vastbesloten om nauw samen te werken met onze partners, waaronder de overheid, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld, voor de verbetering van de Guyanese en Surinaamse volkeren.”

Doretti werkte ook aan opdrachten voor bedrijven en ontwikkelde strategieën voor betrokkenheid van de particuliere sector, ondernemerschap en innovatie. Voordat ze bij de Wereldbank kwam, werkte Doretti als juridisch onderzoeker. Ze heeft een Master Internationale Economie van SAIS Johns Hopkins en een Bachelor Internationale Zaken en Recht van de Universiteit van Florence.

Als nieuwe Resident Representative voor Guyana en Suriname, is Doretti verantwoordelijk voor de beleidsdialoog en samenwerking met deze twee landen, evenals voor de succesvolle implementatie van het Wereldbankprogramma, dat een actieve portefeuille omvat van zeven projecten ter waarde van USD 116 miljoen in Guyana en twee projecten ter waarde van USD 58 miljoen in Suriname. Het programma van de Wereldbank richt zich op het opbouwen van veerkracht tegen klimaatverandering, ontwikkeling van menselijk kapitaal, ontwikkeling van de particuliere sector en financiële inclusie. De Wereldbank biedt ook analytische en adviesdiensten.