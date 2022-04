VHP en ABOP overhoop over hulp aan gemeenschap

Uit welingelichte bron wordt vernomen dat de twee grote coalitiepartners de VHP en de Abop, het niet eens met elkaar zijn over hoe de hulp aan de gemeenschap dient plaats te vinden. Volgens de bron is de VHP doende met de verkoop van goedkopere producten aan het volk, terwijl de Abop trekt naar afgelegen gebieden en de hoognodige spullen verstrekt.

Woordvoerder van de VHP, Stanley Dijkstijl, geeft daarentegen aan, dat de partij er geen voorstander van is dat mensen steeds ‘’hun handen omhoog houden’’. Volgens hem heeft de regering bewust een koopkrachtversterking gegeven. Echter wordt nu gewerkt aan een balans, en wel door het goedkoper maken van producten. Hij zegt te snappen dat eenieder het voelt in dit land, maar dat dit de eerste stap is naar stabiliteit. “We doen daarom een beroep op de totale samenleving, gebruik te maken van deze gelegenheid. Er is genoeg voor een ieder”, aldus Dijksteel.

Vicepresident Ronnie Brunswijk liet via sociale media weten, niet mee te zullen doen met de verkoop van voedselpakketten aan armen. Hij zegt reeds aan verschillende gezinnen in Paramaribo hulp te hebben verschaft en dat er met de weinige middelen waarover hij beschikt, nog meer zal worden gedaan voor de minderbedeelden. Volgens de vicepresident is het zijn regering die aan de macht is en dat de huidige economische situatie in het land haar verplicht een helpende hand te bieden aan de gemeenschap.