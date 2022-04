OM geeft partij zonnebloemolie vrij aan importeurs

Naar aanleiding van een schrijven van het Platform van Importeurs in Suriname (PLIS) aan de minister van Economische Zaken (EZ), d.d. 28 maart is er op donderdag 31 maart constructief overleg geweest tussen de EZ-minister ad interim Rishma Kuldipsingh en haar staf, de minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking (BIBIS) Albert Ramdin enerzijds en het Coördinatie Team van het PLIS anderzijds.

De reden van het overleg was de verontwaardiging van het PLIS, betreffende acties van de Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van EZ bij twee importeurs. Bij deze importeurs is er beslag gelegd op een partij zonnebloemolie door de ECD. De importeurs konden op dat moment geen onderliggende documenten aantonen. Naderhand hebben beide importeurs middels de leveringsnota’s en facturen kunnen aangeven, waarom deze partijen aanwezig waren in de magazijnen. Het Openbaar Ministerie heeft na ingesteld onderzoek hunnerzijds, besloten om de partij zonnebloemolie vrij te geven. EZ-minister ad interim benadrukt, dat ECD heeft gehandeld op basis van de situatie op het moment van de controle ingevolge de vigerende wettelijke regelingen ter zake.

Aan PLIS is door de ministers gevraagd om ondersteuning te verlenen aan de overheid, zodat de juiste prijzen door de consument worden betaald en er rust komt op het prijzenfront. Het ministerie van EZ en het PLIS zullen voortdurend in overleg blijven om gezamenlijk de uitdagingen aan te gaan, zodat de marktwerking efficiënt kan plaatsvinden en de bevolking voorzien wordt van de juiste prijzen voor goederen. De communicatie tussen PLIS en de EZ-minister ad interim, is vruchtbaar geweest. De BIBIS-minister benadrukte de goede samenwerking tussen beide partijen. ECD zal onverkort doorgaan met de controlewerkzaamheden. De ECD-medewerkers moeten te allen tijde de controlewerkzaamheden kunnen uitvoeren, aangezien controle op de juiste winstmarges de hoogste prioriteit heeft van de regering. Het ministerie van EZ doet nogmaals een oproep om zich niet schuldig te maken aan overtreding van de Wet Economische Delicten. Consumenten en ondernemers kunnen tips over hamsteren en prijsopdrijvingen doorgeven aan de klachtenunit van het ministerie van EZ via 1940 of +5978530915.