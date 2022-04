‘Plooien rijstsector moeten gladgestreken worden, ondersteuning van regering noodzakelijk’

Tussen padieboeren en molenaars is er al enige tijd een geschil. Molenaars verklaren, dat ze niet in staat zijn meer te betalen voor een baal natte padie, terwijl de boeren geen genoegen nemen met een prijs die lager dan de kostprijs ligt. ‘’De plooien in de rijstsector moeten glad gestreken worden’’, zegt rijstboer Rajen Bishar, in gesprek met de krant. ‘’De regering moet blijven bemiddelen totdat de situatie weer normaal is.’’ Inmiddels heeft de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, zich gebogen over de problemen van de padieboeren en een overlegorgaan ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, padieboeren en –verwerkers, dat zich moet ontfermen over de problemen in rijstsector.

Bishar: ‘’Ik hoop dat de regering goed blijft ondersteunen totdat de plooien glad zijn. We kunnen niet op deze voet verder. Er moet goed uitgelegd worden, dat de prijzen bepaald worden op basis van aspecten.‘’ Volgens Bishar wil het overgrote deel van de molenaars (padieverwerkers), momenteel niet meer dan SRD 470 betalen voor een baal padie. Eerder hadden de verwerkers tot ontzetting van de padieboeren, de prijs eigendunkelijk van SRD 475 verlaagd naar SRD 400. ‘’De prijs van SRD 475 per baal, is zelfs laag. De molenaars moeten gaan begrijpen, dat onze prijzen op basis van prijsontwikkelingen van brandstof en ureum tot stand komen. Wij kunnen onze prijzen niet droppen, als onze inputs omhoog gaan Net als de molenaars hebben wij ook onze uitgaven”, zegt Bishar. De plotselinge verlaging van de padieprijs, dreef de padieboeren eerder deze week ertoe de Henarbrug te barricaderen.

Minister Ramdin verklaarde bij de installatie van het overlegorgaan, dat het vaststellen van de opkoopprijs van padie niet de verantwoordelijkheid van de regering is en stelde, dat daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat. ‘’Er moet een tussenweg gevonden worden’’, aldus de minister. Er is vanuit het overlegorgaan een beroep op zowel de padieboeren als de molenaars gedaan, om een kostencalculatie te presenteren. De calculaties zullen door de regering bekeken worden, maar uit de woorden van Bishar blijkt, dat de padieboeren geen genoegen zullen nemen met een bedrag van SRD 470. ‘’De boeren verwachten een bedrag tussen SRD 500 en 670 voor een baal natte padie’’, zegt hij.

Vanmiddag zal er volgens Bishar, een bijeenkomst gehouden worden. ‘’We zullen zaken bediscussiëren en kijken wat eruit vloeit. Op basis daarvan zullen er stappen ondernomen worden. Ik kan wel garanderen, dat we niet lager willen dan SRD 500”, aldus Bishar.

-door Orsilia Dinge-