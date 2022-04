Afnemende immuniteit, versoepeling en meer varianten veroorzaken her-infectie Covid-19

Met covid-infectieniveaus op een recordhoogte in delen van het Verenigd Koninkrijk (VK), is het virus opnieuw wijdverbreid, waarbij experts opmerken dat een van de factoren de opkomst is van een variant van Omicron, die bekend staat als BA.2. Maar wat betekent dit voor her-infecties? Volgens experts, zijn een afnemende immuniteit, versoepeling van beperkingen en meer overdraagbare varianten, de oorzaak hiervan.

Kun je meer dan eens covid krijgen?

Volgens het laatste wekelijkse surveillancerapport over griep en Covid-19 van de UK Health Security Agency (UKHSA), zijn sinds het begin van de pandemie tot 20 maart van dit jaar 804.463 mogelijke her-infectie-periodes geïdentificeerd in Engeland – gedefinieerd als twee positieve tests meer dan 90 dagen uit elkaar – met 50.866 van die geïdentificeerd in cijfers voor de meest recente week. Het bureau voegt eraan toe dat er tot nu toe 8.717 derde covid-golven en 74 vierde golven zijn geïdentificeerd sinds het begin van de pandemie.

Omdat echter niet iedereen met Covid-19 een test doet, liggen de cijfers waarschijnlijk een hoger. Uit de UKHSA-gegevens blijkt ook dat hoewel her-infecties eerder in de pandemie op een laag niveau plaatsvonden, het aantal her-infecties tegen het einde van 2021 omhoogschoot, voordat het daalde en, meer recentelijk, opnieuw steeg.

Waarom komen her-infecties vaker voor?

Hoewel een Covid-infectie enige bescherming biedt tegen het opnieuw oplopen van het virus, neemt deze bescherming na verloop van tijd af. Gegevens suggereren ook dat her-infecties hoger zijn bij niet-gevaccineerde mensen, terwijl de ernst van de vorige infectie en het niveau van immuunrespons ook een rol kunnen spelen bij het risico op her-infectie.

Bovendien, hoe meer mensen covid hebben gehad, hoe groter de groep individuen die mogelijk opnieuw besmet kan worden, en met hoge infectieniveaus – en nu versoepelde beperkingen – wordt de kans groter dat een vatbare persoon wordt blootgesteld aan covid. Bovendien kan de immuniteit van het lichaam – of het nu gaat om een ​​infectie of vaccinatie in het verleden – tegen sommige varianten beter standhouden dan andere.Deze factoren werden vooral duidelijk toen Omicron tegen het einde van 2021 het VK bereikte, waarbij de variant zowel zeer overdraagbaar is als de immuunrespons van het lichaam op andere varianten of vaccinatie in aanzienlijke mate kan ontwijken. “Her-infecties zijn momenteel snel en frequent, veel meer dan eerdere golven”, zegt prof. Danny Altmann, een immunoloog aan het Imperial College London. “Gedeeltelijk vanwege de besmettingsgraad van de overdraagbare variant, afnemende immuniteit en minder voorzorgsmaatregelen.”

BA.2 krijgen als eerder besmet met Omicron

BA.2 is een variant van Omicron, met UKHSA-gegevens die suggereren dat het zelfs meer overdraagbaar is dan het originele, BA.1 – hoewel het risico op ziekenhuisopname niet groter lijkt te zijn. BA.2 is momenteel de meest voorkomende Covid-variant in het VK. Altmann zei dat BA.2 geen verschillen lijkt te vertonen met BA.1 in zijn vermogen om de immuunresponsen van het lichaam te omzeilen. Dit punt wordt benadrukt door onderzoek uit de VS, waarbij de auteurs opmerken dat de opkomst van BA.2 na de toename van BA.1, “waarschijnlijk eerder verband houdt met verhoogde overdraagbaarheid dan met verbeterde immunologische ontsnapping”.

Hoewel UKHSA-gegevens, evenals voorlopig onderzoek uit Denemarken, suggereren dat infectie met BA.2 kort nadat een infectie met BA.1 mogelijk is, lijkt het – althans voorlopig – zeer zeldzaam te zijn, aangezien het Deense onderzoek stelt dat dergelijke her-infecties meestal bij jonge, niet-gevaccineerde personen voorkomen.

Maar zowel BA.1 als BA.2 zijn relatief nieuw en het duurt even, voordat her-infecties optreden.

“We staan ​​aan het begin van de periode van 90 dagen voor mogelijke her-infectie met BA.2 na een BA.1-infectie en er is behoefte aan doorlopend toezicht, maar er zijn geen vroege aanwijzingen voor een specifiek her-infectieprobleem met dit scenario”, aldus de laatste briefing van UKHSA over covid-varianten. Altmann, voortbouwend op zijn eigen onderzoek, klonk echter voorzichtig. “Het verrassende aspect is dat zelfs, laten we zeggen, in vergelijking met de verwachtingen van verkoudheid, Omicron zo slecht immunogeen lijkt dat het niet eens een goede immuniteit voor zichzelf stimuleert – iets dat moet worden opgemerkt door iedereen die denkt dat hij net zo goed naar buiten kan gaan en besmet raken als een ‘natuurlijke booster’,” zei hij.

