WHO: ‘Overdraagbaarheid nieuwe Covid-19-variant toegenomen’

XE-mutatie heeft meer dan 600 sequenties

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gisteren wereldkundig gemaakt, dat er een nieuwe variant van Omicron, genaamd XE, gedetecteerd is. “De XE zou een tot nu toe grotere overdraagbaarheid kunnen hebben dan de rest van de SARS-CoV-2-mutaties, die Covid-19 veroorzaken”, aldus de WHO in een verklaring.

Gezondheidsautoriteiten vertelden dat de XE-mutatie momenteel meer dan 600 sequenties heeft, nadat die op 19 januari voor het eerst gerapporteerd werd in het Verenigd Koninkrijk (VK). Volgens de WHO bestaat de nieuwe variant uit twee subvarianten van de Ómicron, BA.1 en BA.2. De WHO stelde, deze samen met de andere varianten van SARS-CoV-2, nauwlettend te volgen en beoordelen. “De XE-mutatie is 10 procent meer overdraagbaar dan de Omicron BA.2-variant, met het hoogste aantal infecties tot nu toe”, aldus het Britse Health Security Agency.

Volgens gezondheidsautoriteiten betreft de XE, een mutatie van de Omicron-variant van Covid-19, terwijl klinische onderzoeken geen verschillen in de overdracht en kenmerken van de pandemie registreerden.

Pandemie is nog niet voorbij

De WHO verwacht echter dat het coronavirus zich zal blijven muteren waarbij ze het verschijnen van nieuwe varianten waarschijnlijk achten , maar dat ze geen boostervaccins nodig zullen hebben, behalve voor de kwetsbare bevolking.

Tedros Adhanom, directeur-generaal van de WHO vertelde dat landen de beperkingen op Covid-19 versoepelden, ofschoon er sprake is van een toename van Covid-besmettingen. “We willen allemaal de pandemie achter ons laten. Hoe graag we het ook willen, ze is nog niet voorbij. Zolang we niet in alle landen een hoge vaccinatiegraad halen, bestaat er nog steeds een aanmerkelijk risico op een toename van infecties, met de mogelijkheid dat er nieuwe varianten ontstaan.”