Haïtiaanse delinquenten kunnen Suriname niet verlaten

Familieleden van Haïtiaanse gedetineerden in Suriname, maken zich zorgen om het uitzettingsbeleid. Volgens hen hebben hun naasten reeds hun gevangenisstraf uitgezeten en moeten zij volgens de vreemdelingenwet, het land worden uitgezet. Echter laat dit al enige tijd op zich wachten en krijgen zij van de Haïtiaanse ambassade te horen, dat er momenteel geen vluchten van en naar Haïti worden uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de gedetineerden die hun straf reeds hebben uitgezeten, langer in detentie verblijven. “Het is een vorm van schending der mensenrechten. Mijn neefje is twee maanden geleden op papier reeds in vrijheid gesteld. Door het beleid van de regering, wordt hij langer vastgehouden”, zegt een boze tante tegenover de krant.

De regering heeft vorig jaar besloten, vluchten van en naar Haïti voor onbepaalde tijd op te schorten. Het besluit volgde nadat aanbevelingen hieromtrent werden gedaan in een rapport, dat mensenhandel eerder dat jaar door president Santokhi ingestelde presidentiële commissie werd opgesteld. De laatstgenoemden moesten een rapport opstellen inzake de komst van Haïtianen in Suriname. Dit nadat ons buurland Frans-Guyana melding maakte over de ontstane situatie door de chartervluchten van en naar Haïti. Uit het rapport kwam naar voren dat er een levendige messenhandel werd gevoerd met vluchten uit Haïti. Het vermoeden bestond toen ook dat er documenten werden vervalst, om via Frans-Guyana Europa te bereiken. De redactie heeft getracht iemand uit de regering te spreken hierover, echter zonder resultaat.