Dijksteel: ‘Pakkettenbeleid slechts acute ingreep, geen duurzaam oplossingsmodel’

Stanley Dijksteel, woordvoerder van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), bij de zogeheten pakkettenverkoop in De Olifant, heeft tegenover een lokaal medium verklaard, dat het huidige pakkettenbeleid, geen duurzame oplossing is, maar slechts een acute ingreep betreft. Gisteren was de start van de driedaagse verkoop van goedkope voedselpakketten. De VHP streeft ernaar gedurende de verkoopdagen 20.000 voedselpakketten, te verkopen. De burgers kunnen voor SRD 160 in aanmerking komen van een pakket, bestaande uit 14 producten. Het geheel vindt plaats bij het partijcentrum van de VHP.

Dijksteel zei dat er gewerkt wordt aan het herstel van de economie in dit land, en blijkbaar is niet elke burger in staat, zichzelf te voorzien van de basisbehoeften. Volgens hem zal je de burgers die zich de basisbehoeften niet kunnen permitteren, acute hulp moeten verlenen, door niet gratis pakketten te verstrekken maar wél de mogelijkheid bieden om spullen te kopen tegen de kostprijs.

Volgens Dijksteel ging het er op de eerste dag chaotisch aan toe bij het verkopen van de pakketten. Het was de bedoeling, dat het een drive-thru concept zou worden, maar dat werd echter onmogelijk door de grote toestroom van mensen, die lange rijen vormden. Volgens hem zal er nu gewerkt worden aan de minpunten, zodat de overige dagen ordelijk kunnen verlopen.

Dijksteel zei vervolgens dat de coalitiepartijen door de zware maatregelen, die in het kader van het herstelprogramma worden doorgevoerd, de samenleving tegemoet willen komen. De coalitiepartijen hebben allemaal hun eigen inzichten met betrekking tot de uitvoering van het herstel programma. Dijksteel zegt dat de VHP meent uit solidariteit, meer mensen te kunnen helpen, als je het pakket tegen de kostprijs verkoopt en de mensen zijn bereid ervoor te betalen. Als ABOP vanuit haar positie vindt dat ze haar achterban op een andere manier wil bedenken, dan is er volgens Dijksteel geen vuiltje aan de lucht. Het sociaal vangnet van de overheid, wordt via de partijen hun eigen filosofie ondersteund.