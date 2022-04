‘Caricom handelsbarrières belemmeren olieproducerende landen’

Guyana is in gesprek met andere lidstaten van de Caribische Gemeenschap (CARICOM) om handelsbelemmeringen tussen landen weg te nemen, zei president Mohamed Irfaan Ali zondag. De barrières zijn obstakels voor het doel van het olieproducerende land om van zichzelf de agrarische hoofdstad en “broodmand” van het Caribisch gebied te maken. Landbouw is een van de sectoren die de regering heeft geïdentificeerd als cruciaal voor de diversificatie van de economie, waardoor ze minder afhankelijk wordt van olie-inkomsten.

Het staatshoofd merkte op, dat het bereiken van vrijere handel van cruciaal belang is voor het behalen van het doel van de regio om de rekening voor voedselimport te verlagen. Ali, die het initiatief heeft genomen in het quasi-kabinet van de gemeenschap, zei dat de Caricom-lidstaten “allemaal” hebben ingestemd met 25-bij-25, een initiatief dat erop gericht is de rekening voor voedselimport tegen het jaar 2025 met 25 procent te verlagen. Bij het nastreven van dit doel, zei Ali dat Guyana binnenkort gastheer zal zijn van het eerste regionale landbouw investeringsforum dat alle grote spelers in de regio zal samenbrengen: de distributieketen, de handelstak, de bankinstellingen en wereldspelers.

Het doel van dit forum is het formuleren van een bruikbare agenda voor de ontwikkeling van de landbouw in de regio. “De inkomsten uit olie en gas moeten worden gebruikt om ons landbouwsysteem op te bouwen”, zei Ali. “Het moet worden gebruikt om te investeren in infrastructuur, te investeren in technologie, te investeren in samenwerking met boeren, zodat we een sterke, veerkrachtige en duurzame industrie kunnen bouwen, en dat is de visie waarop we deze belangrijke reis beginnen.”

Hij maakte de opmerkingen tijdens het lanceringsevenement voor een nieuw landbouwproject, genaamd het Black Belly Sheep Project in West Berbice. Het heeft tot doel de schapenvleesproductie te verbeteren om te voldoen aan de behoeften van de binnenlandse markt van Guyana en vervolgens uit te breiden naar de Caricom. Het project zal voornamelijk een kickstart krijgen met 1.000 fokkende zwartbuikschapen geïmporteerd uit Barbados, om de lokale veestapel te verbeteren, aldus het kantoor van de president op Facebook.

“We hebben enorme vooruitgang gezien in onze relatie met Barbados waar we zeer binnenkort het roer omgooien voor een Guyana/Barbados-voedselterminal”, zei hij. “Het leiderschap van beide landen, we hebben al onze niet-aflatende inzet uitgesproken voor het wegnemen van elke belemmering die de handel tussen de twee landen zal verhinderen.”

Hij zei dat soortgelijke gesprekken gaande zijn met Antigua, Jamaica, St. Lucia, “en de rest van de regio’’. De president maakte geen melding van dergelijke gesprekken met de regering van Trinidad en Tobago. Evenmin ging hij in op de recente hernieuwde bezorgdheid in de Guyanese media over niet-tarifaire belemmeringen die worden gebruikt om de export van Guyanese producten naar Trinidad te voorkomen. Die barrières waren belangrijke punten van zorg voor zakenmensen in Georgetown. President Ali had vorig jaar gezegd dat het succes dat Guyana ten goede zal komen, van de ontwikkeling van zijn olie- en gasindustrie, ook ten goede zal komen aan de hele Caricom-regio. Hij had ook gezegd dat handelsbelemmeringen moeten worden weggenomen als de regio samen wil groeien.