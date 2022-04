‘Niet twijfelen aan wil van overheid zorg te ondersteunen’

NZR in dialoog met SZF

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, riep in het radioprogramma ABC Aktueel, op tot een dialoog tussen de ziekenhuizen en het Staatsziekenfonds (SZF). Volgens Ramadhin, moet er geen moment getwijfeld worden aan de wil van de overheid om de zorg te ondersteunen. Ramadhin zei dat de regering vorig jaar te midden van de financiële uitdagingen en de covid-pandemie, de aanpassingen van de ligdagtarieven heeft bewerkstelligd en de overige diensten in de ziekenhuizen. ‘’Er zijn afspraken gemaakt dat indien het nodig is, er verdere aanpassingen zullen komen in de tariefaanpassingen’’, aldus de minister.

‘’De Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) en het SZF zijn in januari gestart met de onderhandelingen over de verdere aanpassing. Daarnaast moet het SZF in staat zijn om de gevraagde aanpassing te betalen’’, zei Ramadhin, eraan toevoegend dat er verantwoording afgelegd moet worden aan de overheid over elke cent die besteed wordt. ‘’Wanneer er een wens is tot aanpassing en dat tijdens de onderhandeling wordt besproken, dan dient dat onderbouwd te worden’’, aldus de minister.

Hij zei dat er daarvoor verschillende calculatiemodellen zijn en dat er verschillende voorstellen worden aangehaald. Ramadhin verklaarde dat vanuit het SZF, er onder andere een voorstel is geweest over de eisen die gesteld zijn vanuit de NZR. ‘’Verwachtbaar is dat er duidelijk en in alle rust onderhandeld wordt tussen beide partijen’’, zei Ramadhin. Het SZF onderhandelt al met het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid om de mogelijkheden te bespreken en de ruimte die er bestaat voor potentiële aanpassingen.

‘’Elke aanpassing gaat gepaard met een kostenplaatje, waar de financiering voor moet zijn, en dat geld moet ook ergens vandaan komen’’, aldus Ramadhin. Beide partijen zijn door de minister opgeroepen voor een gesprek. Volgens Ramadhin moet ervoor gezorgd worden dat de samenleving niet zomaar in paniek gebracht wordt, maar dat beide partijen zoveel mogelijk in dialoog blijven met elkaar. “Wij zijn aan het herstellen van Covid-19 en willen terug naar de reguliere zorg, maar laat dat op een gezonde en rustige wijze gebeuren”, aldus Ramadhin.