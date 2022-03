‘Illegaliteit en corruptie ingeburgerd bij districtsbewoners’

Volgens de districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, lijken illegaliteit en corruptie, tot de dagelijkse activiteiten aldaar te zijn verworven. Dit zegt de burgervader naar aanleiding van de kleinschalige illegale mijnbouwactiviteiten die zich tot langs de hoofdweg hebben verplaatst. Hij zegt dat vanwege de overheid strenge maatregelen moeten volgen om het gezicht van het district nog te redden. “In ieder geval moeten de mensen weten, dat ik onder geen enkele voorwaarde de illegale activiteiten die ontplooid worden zal ondersteunen”, aldus Mendelzoon in gesprek met een lokaal medium.

De burgervader verklaart de processen die er momenteel gaande zijn, zelf aangetroffen te hebben. “Illegaliteit lijkt aangekweekt te zijn in het district. Het lijkt zelfs normaal, maar het is niet normaal. We kunnen niet leven in een samenleving, waar wij geen respect meer hebben voor wet en regelgeving”, aldus Mendelzoon. Volgens hem zijn het niet alleen de burgers, die zich schuldig maken aan de illegale praktijken, maar ook het bedrijfsleven. Zo werd bij zijn aantreden een activiteit stopgezet nabij het Ananistrand. “Er werd op een illegale manier zand afgegraven. Samen met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen hebben we per direct werk gemaakt voor de stopzetting hiervan”, zegt de burgervader. Mendelzoon betreurt het dat mensen zich niet bewust zijn van de schade die zij aanrichten aan de natuur. “Er zijn wetten die doorgedrukt moeten worden, om dit tot het verleden te doen behoren en die zullen we zeker ook gebruiken”, aldus Mendelzoon.