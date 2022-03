SCHOOLVERVOER ZOU TOCH GRATIS ZIJN?

Onderwijsminister Marie Levens, heeft verklaard, dat met de normalisatie van het onderwijs, ook een aanpassing zou komen in het schoolvervoer. Volgens de minister, zouden leerlingen gratis gebruik kunnen maken van het schoolvervoer, maar de gemeenschap merkt daar nog niets van. Leerlingen moeten elke keer dat zij naar school gaan, geld uitgeven aan de bus. Er zullen zeker leerlingen zijn die op sommige dagen verzuimen, omdat er geen geld is voor de bus. Wederom een belofte vanwege de overheid, die niet waar is gemaakt. Juist nu ouders het al zwaar genoeg hebben, zou de overheid moeten inkomen met dit project. De situatie in het land is momenteel zo erg, dat de regering leerlingen van een warme maaltijd zou moeten voorzien. Dit omdat niet elk gezin meer in staat is dagelijks eten op tafel te zetten. Hoe kan een kind dat niet heeft gegeten en praktisch omkomt van de honger, zich concentreren op de leerstof? Er zijn ook kinderen die in de vroege ochtend kilometers moeten lopen, omdat er geen busgeld is. Die kinderen zijn al moe als ze op school aankomen en maken zich tijdens de lessen, reeds druk over de terugweg. Dit zijn zaken die de regering had moeten oppakken. Misschien was het project Naschoolse Opvang zo slecht nog niet, maar moet er een evaluatie komen waar zaken mogelijk mis zijn gegaan. Er zouden bijvoorbeeld in plaats van de vele keukens, drie tot vier centrale keukens per district kunnen komen, waarbij er een distributie plaatsvindt. Of misschien een fruitproject, waarbij de kinderen toch wat vitaminnen naar binnen krijgen. Of misschien moeten we weer net als voorheen, weer zuivelproducten, zoals vla en pap, verstrekken aan de scholen. In ieder geval is er stof tot nadenken.