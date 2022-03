BELASTINGBETALER BEKOSTIGT DIENSTREIZEN REGERING

Onlangs dook er een schrijven op, gedateerd 4 maart 2022, waarin de minister van Economische Zaken, Saskia Walden, aan de minister van Financiën aangeeft, dat zij een bedrag van USD 88.000 = SRD 1.812.800 voor een dienstreis naar Dubai, heeft ontvangen. In de brief geeft Walden aan, dat ook twee directieleden deel uitmaken van de delegatie. In eerste instantie vroegen wij van Keerpunt ons af, waarom dit riante bedrag nodig is om op dienstreis te gaan. De samenleving vroeg zich dat ook af, en reageerde boos op sociale media. Vervolgens stelde de Communicatie Dienst Suriname (CDS) via een artikel in de media, dat de brief ‘’fake’’ is, maar het volk van Suriname gelooft dat niet. Wij van Keerpunt ook niet, want waar rook is, is vuur. Van bronnen binnen de regering kregen wij te horen, dat er wel degelijk een groot bedrag was vrijgemaakt voor de reis van minister Walden naar Dubai. Weliswaar lag het bedrag iets lager, maar het kwam naar verluidt toch op een slordige USD 40.000, iets minder dan de helft van het bedrag van de “fake” brief, maar nog steeds heel veel geld. Volgens minister Albert Ramdin van BIBIS, zijn dienstreizen investeringen, maar wij van Keerpunt, kunnen dat niet zo goed begrijpen als het om deze minister van Economische Zaken gaat. Naar onze mening, is zij absoluut geen persoon die deskundigheid uitstraalt en moet zij, nog daadwerkelijk laten zien dat zij de juiste persoon is op de huidige plek. Wij willen daarnaast weten, wat de toegevoegde waarde is van deze dienstreis naar Dubai. Wat heeft Suriname aan de aanwezigheid van de minister en haar team in Dubai? De afgelopen tijden worden er veel dienstreizen gemaakt, maar het volk hoort nooit wat de Return on Investment (ROI), van deze reizen is. We wachten met smart af, wat deze minister zal bewerkstelligen tijdens haar bezoek aan Dubai. Het komt steeds vaker voor dat ministers en DNA-leden op dienstreis gaan, maar nergens lees je een behoorlijk verslag en wat de uiteindelijke voordelen zijn voor Suriname. Wij krijgen alleen een uitgebreid verslag, van de dienstreizen die president Chandrikapersad Santokhi maakt. Wij waarderen dat enorm, maar wat wij heel onprofessioneel vinden, is hoe de andere hoogwaardigheidsbekleders hiermee omgaan. Wij nemen geen genoegen met artikeltjes van de CDS die in elkaar zijn getikt door zogenaamde broodjournalisten. Wij van de vrije pers willen zelf ons verhaal schrijven en vragen stellen. Daarbij wordt er ook nog zoveel geld beschikbaar gesteld voor deze dienstreizen. Kon dit geld niet beter worden besteed? Zijn we zo kortzichtig, dat duizenden US-dollars gewoon worden gegeven, terwijl wij – de belastingbetalers – zelden een rapport over de ROI te zien krijgen. Wij willen weten waaraan ons geld wordt uitgegeven. Het moet ophouden dat dit soort reizen plaatsvinden zonder dat duidelijk is wat het doel ervan is en verantwoording ontbreekt. Daarnaast vragen wij ons af of dienstreizen niet door middel van een missive goedgekeurd moeten worden. Het ziet ernaar uit, dat men zijn eigen regels maakt, omdat alle gebruikelijke regels niet in acht worden genomen. Wij, het volk van Suriname, willen weten waarvoor de regering miljoenen SRD’s verkwanseld, terwijl er geen geld beschikbaar is voor de meest urgente zaken, zoals de gezondheidszorg en onze importen die tot nu toe geen zekerheid bieden. FOEI!