HINDORI VERLAAT ZINKEND SCHIP

Al ruim twee weken is het personeel van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ), in actie. Aanvankelijk ging het personeel in actie vanwege een te late uitbetaling van een extra toelage van SRD 1000. Volgens verklaringen van het personeel, is de uitbetaling daarvan vertraagd uitgevoerd door de directie. Sinds afgelopen week heeft de bond bij het SVZ, de leiding van het ziekenhuis tot en met 30 maart gegeven een oplossing te brengen voor zijn leden.

Tijdens de staking van vorige week heeft het personeel zich uitgesproken over de manier waarop het werd behandeld door de scheidende algemeen directeur, Manodj Hindori. Het personeel voelt zich beetgenomen door Hindori, omdat het afspraken had gemaakt met hem die niet schriftelijk vastgelegd zijn. Aangezien zijn opvolger daar niet van op de hoogte zal zijn, eist het personeel dat Hindori pas kan vertrekken nadat de afspraken rond zijn. Het zou onder andere gaan om een mondelinge afspraak tussen het personeel en Hindori, waarbij een loonsverhoging van 25 procent was overeengekomen.

Het personeel wenst van Hindori een verklaring, maar Hindori komt niet meer terug. Hij is met verlof en in aansluiting daarop gaat hij met pensioen. Keerpunt is van mening, dat Hindori een zinkend schip verlaat en precies weet waarom hij met pensioen gaat. Het personeel is van mening, dat hij bewust de afspraken met het personeel niet op papier heeft gezet. Verder voelt het personeel zich gepakt, want dit is een strategie die eerder tegen hen is gebruikt. Wij zijn van mening, dat Hindori zaken eerst in orde had moeten maken, daarna had hij het SVZ kunnen verlaten. Het personeel wacht al langer dan twee weken op antwoord, maar krijgt nul op het rekest.

De ziekenhuizen zijn sinds 2014 vanwege het uitblijven van een structurele oplossing met betrekking tot het aanpassen van de ligdagtarieven, in de financiële problemen geraakt. Daarom heerst er momenteel een enorme crisis binnen de gezondheidszorg.

De situatie bij het SVZ is net als bij alle andere ziekenhuizen, want haast alle ziekenhuizen luiden momenteel de noodklok. Al geruime tijd melden diverse ziekenhuizen, dat zij onvoldoende inkomsten hebben om hun kosten te dekken.

De Nationale Ziekenhuisraad (NZR) is op de hoogte van de problemen binnen de gezondheidssector en heeft begin deze maand de situatie aan de vaste commissie Volksgezondheid van DNA voorgelegd. Een bijkomend probleem is, dat in een korte periode een groot aantal verpleegkundigen het land hebben verlaten. Hierdoor kunnen bepaalde operaties niet uitgevoerd worden. Het tekort aan personeel bemoeilijkt ook het opnemen van patiënten.

De voorraden in de ziekenhuizen zijn zo goed als op en een schaarste aan medicatie is ook een steeds terugkerend probleem. Onderhoud van apparatuur en gebouwen wordt vanwege gebrek aan financiële middelen uitgesteld, met alle gevolgen van dien. De ligdagtarieven die worden gehanteerd zijn reeds lang achterhaald, maar indien die deels aangepast worden, zullen die inkomsten naar verluidt, toch niet toereikend zijn om de stijgende uitgaven te dekken.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zei vorig jaar, dat de vorige regering de premies jarenlang niet wilde aanpassen, omdat die een impact hebben op de samenleving. Dat was in 2014 al zo, vlak voor de verkiezingen van 2015. “De toenmalige regering wilde dit soort impopulaire maatregelen niet doorvoeren, want dan zou zij naar huis worden gestuurd.’’ De minister legde toen al uit, dat ligdagtarieven momenteel niet ongelimiteerd verhoogd kunnen worden, zonder dat de inkomsten van de staat toenemen.

‘’Het betekent dat de overheid meer zou moeten subsidiëren, ondanks dat die ruimte niet aanwezig is. Wat er toen gebeurde, is dat de toenmalige regering niet koos voor een structurele oplossing, maar voor ad hoc financiële injecties”, aldus Ramadhin. Heel veel ziekenhuizen hebben, aldus de minister, door de jaren heen geld ontvangen van het ministerie van Financiën en ook vanuit het Staatsziekenfonds (SZF). Met dat geld moesten de zorginstellingen openstaande rekeningen betalen, maar veel rekeningen bleven openstaan – het geld werd ook aan andere zaken be-steed. Hierdoor zijn enorme schulden ontstaan en betalingen verricht die zelfs onduidelijk zijn voor de accountants van het SZF.

Er was in het kader hiervan een commissie ingesteld bestaande uit leden van het ministerie van Financiën, het ministerie van Volksgezondheid, het SZF en belanghebbenden van de Nationale Ziekenhuis Raad, NZR. De commissie zou binnen zes maanden calculeren wat de schuldpositie is van de Staat Suriname. Ramadhin liet in augustus 2021 weten, dat er dan pas duidelijk zou zijn hoeveel de Staat aan de ziekenhuizen moet betalen en hoeveel de ziekenhuizen moeten terugbetalen aan de Staat. Volgens onze calculaties zou dan in februari van dit jaar duidelijk moeten zijn wat de schuldpositie van de Staat en van de zorginstellingen is. Keerpunt wacht met smart af, wanneer de minister van Volksgezondheid ons weer uitgebreid zal uitleggen met alle bijbehorende statistieken wat de stand van zaken is binnen de zorg.