USD 5402.80 B(EE)SINESSCLASS GABON

USD 22.554 VOOR DIENSTREIS?

Starnieuws heeft afgelopen woensdag gemeld, dat voor de reis naar Gabon, op uitnodiging van Conservation International Suriname (CIS), assembleevoorzitter Marinus Bee, USD 22.554 (SRD 465.720) heeft ontvangen uit de staatskas. In het artikel heeft de nieuwssite tevens documenten waaronder een specificatie, gepubliceerd. Uit de specificatie die gestuurd is naar minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning blijkt, dat deze US-dollars ter beschikking gesteld zijn door de Centrale Bank van Suriname. Het geld was volgens de specificatie voor de upgrading van tickets, daggelden, uitrustingskosten, verzekering en representatiekosten voor Bee. De delegatie met aan het hoofd Bee, bestaat uit: de ministers Dinotha Vorswijk (Grondbeleid en Bosbeheer) en Gracia Emanuël (Regionale Ontwikkeling en Sport), adviseurs en directeuren van parastatale instellingen. Hiervoor zijn naar verluidt, ook gelden uit de staatskas en bedrijfsmiddelen gebruikt. Volgens Starnieuws is het nog niet duidelijk om hoeveel geld het gaat, maar het is bekend dat CIS normaal gesproken niet opdraait voor de kosten van businessclass tickets. Tijdens een onlangs gehouden huishoudelijke vergadering had de assembleevoorzitter wel meegedeeld, dat hij een uitnodiging had ontvangen van CIS. Hij hield de vergadering voor dat CIS voor de kosten zou opdraaien. In de uitnodigingsbrief aan Bee, werden twee afgevaardigden ter ondersteuning van Bee geïnviteerd voor de reis naar Gabon. Wat Keerpunt zeer opmerkelijk vindt, is dat op de declaratie ook de naam van Abop-fractieleider Obed Kanape is opgenomen, als onderdeel van de delegatie. Dit is gebeurd zonder dat overige assembleeleden hiervan op de hoogte waren. De reiskosten en daggelden van de delegatie komen ten laste van de staatskas. Wanneer een parlementaire delegatie wordt uitgenodigd, is het gebruikelijk dat dit eerst wordt besproken in een huishoudelijke vergadering en dat er daarna een besluit wordt genomen. Hoewel de naam van Ravin Soerdjbalie, juridisch adviseur van de voorzitter en de assembleevoorzitter, vermeld wordt op de specificatie over daggelden, is hij niet meegegaan naar Gabon en heeft ook geen daggelden ontvangen. Ondanks het feit, dat de CIS twee ondersteuners van de voorzitter heeft uitgenodigd, staan er op de declaratie vijf namen waarvoor extra gelden zijn gedeclareerd door de assembleevoorzitter. Wij vinden dit gedrag zeer verontrustend en absoluut niet gepast, gezien de omstandigheden waarin het land verkeert. De manier waarom er de afgelopen tijd wordt omgegaan met staatsgelden voor dienstreizen, is naar onze mening, een walgelijke vertoning en zeer opportunistisch. Het besef dat dit niet kan, is er niet bij dit soort mensen en zolang er geen limietbedrag is vastgesteld, zullen dit soort zaken plaatsvinden. Het lijkt wel een grote geldpot en iedereen blijft maar graaien. Een ieder neemt wat hij of zij wil, want ook het bedrag voor de dienstreis naar Dubai van minister Walden, ligt naar verluidt veel hoger, dus waar wordt de lijn nu uiteindelijk getrokken?