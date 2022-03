RGD-personeel heeft vanaf 2021 geen covid-gelden ontvangen

De directeur van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), Nashita Gajadin, zegt in gesprek met een lokaal medium, dat het personeel vanaf 2021 geen gelden meer heeft ontvangen voor covid-werkzaamheden. Als gevolg hiervan is zij genoodzaakt de swab en vaccinatielocaties die vallen onder de RGD, te sluiten. Volgens Gajadin heeft de achterstallige uitbetaling van het personeel te maken met het feit dat de gelden uit het Covid-19-fonds op zijn geraakt. Hierdoor kunnen de middelen niet meer vrij worden gemaakt volgens de directeur. Ook het personeel dat halsreikend uitkeek naar zijn compensatie, is hierdoor zwaar teleurgesteld en gedemotiveerd geraakt volgens Gajadin.

De directeur zegt, dat de gelden uit het fonds bedoeld waren voor de dekking van lonen en middelen voor alle ziekenhuisinstellingen. Echter is volgens haar niet bekend of de overige instellingen wel hebben ontvangen. “Het personeel heeft niets ontvangen en is ook niet meer bereid extra diensten te doen. Op grond hiervan heeft de regering besloten, Covid-19 tot de normale zorg te maken. Er zullen geen extra middelen meer beschikbaar gesteld worden door de overheid”, aldus Gajadin. Zij verzekerde het personeel dat het alsnog de gelden voor zijn diensten zal ontvangen.

Gisteren maakte de overheid overigens bekend, dat de covid-maatregelen drastisch zijn versoepeld.

Zo zal niet eenieder meer worden getest, is het voor kinderen op de lagere school niet meer verplicht, een mondkapje op te doen, hoeven mensen niet meer in isolatie. Volgens de minister van Volksgezondheid, heeft dit te maken met de nieuwe levenswijze.