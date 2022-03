Oekraïne vraagt wederom hulp

Biden: ‘Escalatie aantal sancties tegen Rusland’

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is zijn 28e dag ingegaan zonder overeenstemming over een staakt-het-vuren. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beweert dat de Russische invasie het land vernietigt, vooral de stad Mariupol. Zelensky verklaart, dat hij een telefonisch gesprek heeft gehad met paus Franciscus, waarna er door hem om hulp is gevraagd te bemiddelen voor het beëindigen van het conflict. “Ik heb Zijne Heiligheid verteld over de moeilijke humanitaire situatie en de blokkade van de reddings corridors door Russische troepen”, aldus Zelensky.

De regering Biden heeft kort geleden aangegeven, dat de Verenigde Staten (VS) en zijn Europese bondgenoten van plan zijn de ingestelde sancties tegen Rusland deze week verder op te voeren. Volgens de Amerikaanse president Joe Biden zullen de maatregelen afgekondigd worden tijdens het bezoek aan Europa, waar er ook een ontmoeting plaats zal vinden met NAVO-partners de Europese Raad en G7-topleiders. De reis van Biden komt op het moment dat het aantal Russische troepen voor het eerst onder de 90 procent van de 150.000 dook van vóór de invasie aan de grens met Oekraïne.

Jake Sullivan, de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur zei, dat deze oorlog niet gemakkelijk of snel zal eindigen. Volgens Sullivan zal Biden ook naar Polen reizen, waar hij troepen zal ontmoeten die daar zijn ingezet om het NAVO-grondgebied te beschermen; evenals experts die betrokken zijn bij de humanitaire steun. “De VS zullen ook meer hulp bekendmaken voor vluchtelingen die de gevechten in Oekraïne ontvluchten”, aldus Sullivan.

Russische troepen worstelen momenteel met de communicatie, logistiek en brandstof, terwijl sommige troepen teruggehaald zijn omdat ze last hadden van bevriezing, omdat ze geen goede uitrusting voor het koude weer hebben. “Het Russische en Oekraïense leger zijn momenteel verwikkeld in hevige gevechten, vooral in de buurt van Mariupol, een strategisch gelegen havenstad die Rusland nu bombardeerd vanuit de Zee van Azov”, aldus Zelensky.