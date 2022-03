Rusland zal volledige maritieme controle krijgen na bezetting Mariupol

‘Bijna niets meer over van de havenstad’

Sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari jl., is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de 28e dag ingegaan. De stad Mariupol, gelegen in het zuidoosten van Oekraïne, dicht bij de Krim, is de afgelopen dagen het belangrijkste doelwit van bombardementen door Russische troepen.

Mariupol wordt beschouwd als de meest strategische stad voor Rusland, omdat het een landcorridor kan creëren tussen het Krim-schiereiland en de afgescheiden regio’s Loehansk en Donetsk. Met de inname van de stad, kan Rusland bijvoorbeeld meer voorraden over zee aanvoeren en ook meer soldaten voor zijn troepen. Als Rusland erin slaagt Mariupol in te nemen, zal het de volledige maritieme controle over de regio hebben. “Dit betekent een totale blokkade van Oekraïne in de Zee van Azov en de Zwarte Zee”, aldus Lucas Rezende, een hoogleraar aan de afdeling Politieke Wetenschappen van Brazilië.

Momenteel wordt de stad belegerd door Russen, die steevast ontkennen dat burgers de regio niet kunnen verlaten. Volgens de Oekraïense autoriteiten had vorige week minstens 10 procent van de 430.000 inwoners de stad reeds verlaten. Volodymyr Zelensky, de Oekraïense president, verklaarde dat er bijna niets meer over is van de havenstad Mariupol. “Minstens 300.000 van de 400.000 inwoners hebben de stad kunnen verlaten. De overige burgers worden vastgehouden door de Russen. Voedsel en medicijnen zijn bijna op in Mariupol, maar Rusland weigert humanitaire corridors te openen om burgers te kunnen evacueren.”