Uitbanning massavernietigingswapens moet bijdragen aan veiligere wereld

Suriname is bezig acties te ondernemen om te komen tot volledige uitbanning van alle vormen van massavernietigingswapens (nucleaire, biologische en chemische wapens), die voor heel veel schade in de wereld kunnen zorgen. Met behulp van de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapens (OPCW), is de Nationale Implementatiewet op het Chemisch Wapenverdrag reeds geformuleerd en ligt nu bij De Nationale Assemblee (DNA) ter goedkeuring.

Het Bureau Internationale Betrekkingen van het ministerie van Defensie in samenwerking met de UNLIREC en UNODA, organiseerde op 16 en 17 maart een workshop met stakeholders om ook het proces van het ontwikkelen van de nationale wetgeving op het Biologisch Wapenverdrag (BWC) op gang te brengen.

“Wij moeten bijdragen tot een veiligere wereld”, zei defensieminister Krishna Mathoera bij de opening. ‘’Wat er in de wereld om ons heen gebeurt, heeft direct gevolgen voor onze eigen veiligheid en voor onze welvaart. De uitbanning van massavernietigingswapens zal daarom niet alleen een veiligere omgeving creëren voor de huidige, maar ook de volgende generaties’’, aldus de minister. Twintig functionarissen van verschillende overheidsinstellingen namen deel aan de workshop.

Volgens dr. Alex Lampalzer, Deputy Chief van de Biological Weapons Convention Implementation Support Unit, bestaat deze conventie dit jaar precies 50 jaar. Suriname is partij bij allerhande verdragen die te maken met het tegengaan van het gebruik van massavernietigingswapens en hun bestanddelen. Suriname is ook partij geworden van het Nucleair- en Biologisch Wapenverdrag middels opvolging. Suriname werd eerder, in de jaren negentig, partij bij het Chemisch Wapenverdrag.

Het is een vereiste dat Suriname nationale wetgeving in place heeft om uitvoering te geven aan de tekst en inhoud van deze verdragen. Het Biologisch Wapenverdrag heeft betrekking op virussen en of bacteriën van ziekten die in laboratoria worden bewaard. Het gaat in dezen om bestaande ziekten alsook ziekten die zijn uitgeroeid en of bedwongen. De virussen/bacteriën worden bewaard voor wetenschappelijke doeleinden. Zo zijn er bijvoorbeeld samples bewaard van de levensgevaarlijke small pocks en ebola. Echter kunnen landen of kwaadwilligen deze virussen ook gebruiken als wapen. Het is van belang dat landen, dus ook Suriname, dit middels regelgeving proberen te voorkomen.