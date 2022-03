ONGEFUNDEERDE STOKERIJ

Suriname verkeert nog steeds in een vreselijke financieel-economische crisis waar de huidige regering uit probeert te komen. Door tal van noodgedwongen bezuinigingsmaatregelen, zoals afromen van overtollig geld op de markt en de gang naar het Internationaal Monetair Fonds, IMF, tracht men een zwaar door de vorige regering vernielde macro-economie, wederom op spoor te krijgen. Men heeft voor het IMF gekozen, omdat meer geld lenen voor Suriname op dit moment zeer onvoordelig zou uitpakken, gezien het feit dat we een zeer slechte kredietwaardigheid vertegenwoordigen, ook wel genoemd ‘RATING’. Alleen maar door het feit dat we de door de vorige regering gemaakte enorme schulden, gemaakt bij China, India, Oppenheimer en nog vele andere, niet op tijd terug kunnen betalen, hebben we een zeer slechte naam in het buitenland opgelopen, waardoor vele banken en andere financiële instellingen, al enige tijd hun neus voor ons ophalen. We zijn gewoon onbetrouwbaar gebleken, door een roekeloos en bijna misdadig leenbeleid van een minister Hoefdraad, terwijl deze heel goed wist, dat met de verdiencapaciteit van staat toentertijd en ook nu, we niet in staat zouden zijn, snel en volgens overeenkomsten, de geleende penningen, terug te betalen. De huidige regering zit vanaf juli 2020 met de gebakken peren en moet maar zien hoe ze de schulden terug zal betalen. Het IMF is bereid gevonden geld aan Suriname in tranches te lenen, maar dan wél volgens de door het fonds gestelde voorwaarden. En die voorwaarden zijn niet mals en hebben bepaald geen prettige gevolgen voor de gehele samenleving. Er moeten stringente maatregelen worden doorgevoerd om aan de financiële steun van het IMF te kunnen komen. Er is momenteel geen andere oplossing, willen we dit land niet nog dieper in de schulden storten. Maar dan zijn er nog altijd van die valse leugenachtige misleiders uit het vorige kabinet die zogenaamd wijze economische adviezen willen geven maar die geen moer van economie en vooral de monetaire economie snappen, en tien jaar lang een vrijbrief hebben verstrekt aan een economische charlatan als Hoefdraad, om de economie totaal naar de bliksem te helpen. Het zijn dit soort figuren dat nu loopt te debiteren, dat de gang naar het IMF verkeerd is en dat paars het anders en beter zou aanpakken. Hoe beter zouden ze het nu wél kunnen aanpakken, nadat ze tien jaar lang finaal hebben gefaald en de veroorzakers zijn van de economische ellende, waar we nu in verkeren. Alleen met zeer onvolledige verdere leningen en het land een nog grotere schuldenlast bezorgen, zouden ze nog enige tijd door kunnen gaan. We schreven het al een keer, dat de paarse kliek, ‘bing prey gudupa nanga tra sma moni’. En wat heeft het ons uiteindelijk opgeleverd, een gedeprecieerde SRD aan AA van 2.80,- tot meer dan 20,- voor een US-dollar een aan duigen zijnde koopkracht voor verreweg de meeste landgenoten en een oplopende armoede. De weg naar het IMF is een harde en eentje die we liever niet hadden bewandeld, maar momenteel is er geen andere optie. En laat geen enkele bejaarde gast, die niets van het op een juiste wijze besturen van een staatshuishouding heeft begrepen, liever geen onzin uitkraaien, omdat zijn populistische denktrant dit land en zijn volk nimmer vooruitgang heeft opgeleverd.