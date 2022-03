Agrarische planters doen cassave en podosiri veldonderzoek

Als onderdeel van de training over het leren schrijven van een bedrijfsplan, hebben agrarische planters van het binnenland en medewerkers van het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland (DAOB) op woensdag 16 maart 2022 een cassave en podosiri veldonderzoek gedaan. De bedoeling van dit onderzoek is om een beter beeld te krijgen van wat de kosten, de knelpunten en uitdagingen zijn voor ondernemers die cassave en podosiri verwerken. Dit moet een bijdrage leveren in het schrijven van een businessplan.

Tijdens dit veldonderzoek brachten de planters een bezoek aan twee ondernemers. Beide ondernemers hebben hun ervaring gedeeld met de planters waaronder hoe het proces van de productie verloopt, welke kosten gepaard gaan met de productie, welke knelpunten er zijn en voor welke uitdagingen zij staan.

Een van de ondernemers, Renee Galimo, die al langer dan 25 jaar cassave plant, oogst en verder verwerkt tot cassavemeel, cassavebrood en kwak, vindt dat er wel potentie is, maar de medewerking vanuit organisaties die leningen verstrekken aan landbouwers ontbreekt. Ondanks dat hij meerdere keren heeft geprobeerd om in aanmerking te komen voor een lening, is dat hem niet gelukt. Verder vertelt hij dat cassave in een keer wordt geplant en ook in een keer wordt geoogst. “Wanneer het gebied al is ontbost, kan je het niet te lang laten, omdat er onkruid groeit. Daardoor dient cassave in een keer geplant te worden” geeft hij aan. Verder is hij afhankelijk van seizoenen. In de regentijd is het voor hem een uitdaging om op zijn cassave aanplant te komen, omdat de weg heel erg slecht is. Hij heeft hiervoor geen geschikt vervoer waarmee hij de aanplant kan bereiken. De opslag van de oogst en na het verwerken is eveneens een uitdaging voor hem.

De andere ondernemer, Marius Sentie, die podosiri verwerkt is evenals Galimo van mening dat de ondersteuning vanuit de overheid ontbreekt. Een van de knelpunten tevens uitdagingen is, dat podosiri niet het heel jaar door geoogst kan worden, maar aan seizoen is gebonden. De prijs varieert van seizoen tot seizoen. Sentie, die sinds zijn jonge jaren bezig is met de verwerking van podosiri, heeft financiele ondersteuning nodig om podosiri op grote schaal te kunnen produceren. Beide ondernemers zijn van mening dat zij zowel materiële al financiële ‘push’ nodig hebben zodat zij verder kunnen uitbreiden. Als de ondersteuning er is, kunnen zij op grote schaal produceren en daardoor meer werkgelegenheid creëren voor omliggende bewoners.

Achmad Vreden, een van de trainers, begeleidde de groep in dit veldonderzoek. De training wordt verzorgd door de van Hall Larenstein University of Applied Sciences en de middelen zijn door Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (Nuffic) vrijgemaakt. De training over het leren schrijven van een businessplan is op 15 februari van start gegaan. Dit veldonderzoek is de tweede fase van de training die een heel jaar gaat duren. De tweede fase is op 14 maart 2022 gestart. De groep zal nog een veldonderzoek doen in kokos en palepoe.

Een businessplan wordt geschreven om donaties te verwerven of leningen aan te vragen van Niet-Governementele Organisaties (NGO’s) en andere nationale en internationale organisaties. De donatie kan in de vorm van financiële- en materiële middelen.