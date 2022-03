Cenasu begonnen met trainingen voor leerkrachten binnenland

Het Centrum voor Nascholing in Suriname (CENASU), is op woensdag 16 maart begonnen met het trainen van leerkrachten uit het district Sipaliwini in Ontwikkelings-gericht Onderwijs (OGO). De bedoeling was dat de trainers op maandag 14 en dinsdag 15 maart, de eerste groep scholen aan de Boven-Surinamerivier zouden aandoen, maar vanwege de hoge waterstand en de evacuatie van leerkrachten van een aantal scholen, zijn de trainers niet meer afgereisd. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), heeft van de nood een deugd gemaakt.

De leerkrachten volgen alvast de eerste module van OGO. Bij deze vorm van onderwijs wordt er gewerkt in het tempo van de kinderen. Elke persoon heeft de potentie in zich om zichzelf te ontwikkelen en dit kan leiden tot processen van zelf leren. Ongeveer 220 leerkrachten zullen worden getraind in OGO. De onderwijsgevenden van OS Manlobi, Johannes Arabie Nieuw Aurora, OS Ampoematapoe, OS Goejaba 1, OS Goninikrikimofo, OS Bofokoele en OS Godo, zijn inmiddels getraind. Daarnaast zijn er nog enkele schoolteams die ingepland worden. Naast de OGO-trainingen staan er ook andere sessies, onder andere trainingen in rubrics, voor deze leerkrachtenteams op het programma.