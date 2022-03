SOCIAAL VANGNET ONONTBEERLIJK

De door Rusland ingezette invasie in Oekraïne, nu ruim twee weken geleden, heeft verstrekkende consequenties voor de gehele wereld en vooral wanneer het om de voedselvoorziening in armere landen gaat. Rusland en Oekraïne zijn zeer voorname leveranciers van graan en Oekraïne is een van de grootste leveranciers van zonnebloemolie op de wereld. De zeer bloedige strijd die daar geleverd wordt, heeft gemaakt dat het inzaaien en oogsten van graan totaal in de war komt en ook de export door gesloten Oekraïense havens nauwelijks of niet langer mogelijk is. De prijzen voor graan zijn inmiddels 30 tot 40 procent gestegen en dat heeft tot gevolg dat vooral brood, pastaproducten en bami, internationaal duurder worden. Wat ook gelijk gebeurde door de strijd in Oekraïne, was dat de prijzen voor aardolie tot ver boven de 100 dollar per vat stegen, maar gelukkig vertonen ze nu een dalende trend, omdat er onderhandeld wordt tussen Rusland en Oekraïne en in China enkele grote steden op slot zijn gegooid door het stijgende aantal Covid-19-besmettingen. De stijging van de aardolieprijzen per barrel hebben wel een inflatoir effect gesorteerd in alle landen ter wereld. Suriname wordt door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ook indirect behoorlijk getroffen. Goederen die in het buitenland duurder zijn geworden, zullen in vreemde valuta ook voor ons nog duurder worden. De verarming van ons volk die al jaren gaande is, zal ernstiger vormen aannemen en daar moeten zeker verzachtende maatregels tegenover gesteld worden. De regering heeft in het kader van haar herstelplan, ook een sociaal vangnet opgenomen om de armlastigen in ons land te hulp te schieten. Hoe dat sociaal vangnet eruitziet en gestalte dient te krijgen, is Keerpunt niet bekend. Wel is het van belang dat dit vangnet niet te lang meer op zich mag laten wachten, omdat zeer velen het nu ondraaglijk zwaar hebben om nog te kunnen overleven. Wij van Keerpunt zijn van mening, dat bepaalde basislevensbehoeften die geïmporteerd worden tegen een zeer laag of nultarief, moeten worden binnengehaald om de minderdraagkrachten een goede hulp te bieden. Ook de landbouwers die voor een groot deel in de voedselvoorziening voorzien, moeten de zeer noodzakelijke incentives krijgen om met groot enthousiasme verder te kunnen produceren. Zoals we al eerder in deze krant schreven, zijn kunstmeststoffen en andere onontbeerlijke chemicaliën die benodigd zijn binnen de landbouw, bijna onbereikbaar geworden voor vooral de kleine landbouwer. De grote landbouwers kunnen deze chemische stoffen dan wel betalen, maar berekenen deze kosten gewoon door in het eindproduct waar de consument dan uiteindelijk voor moet opdraaien en dat is nu reeds zeer moeilijk geworden. De oorlog in Oekraïne heeft de crisis waar we al vanaf 2015 in zitten, alleen nog maar veel erger gemaakt en daar moeten we op de een of andere manier uit zien te komen. De exportverdiensten van dit land zijn maar beperkt en zeker niet rekbaar en daarom moeten we in menig opzicht zelfvoorzienend worden. Het nu meer dan ooit tevoren stimuleren van de landbouw, is daarom een gegeven. Keerpunt spreekt ook de hoop uit dat de overheid op zeer korte termijn, de samenleving komt vertellen wat haar plannen zijn ter opvanging van deze extra zware klappen die de oorlog in Oekraïne de samenleving bezorgt. Redeloos en radeloos toekijken, daar is er nu zeker geen tijd voor.