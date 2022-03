BiZA helpt gendergelijkheid te realiseren

Het genderklimaat in Suriname is nog niet wat het wezen moet. Er is nog steeds een disbalans van vrouwen in vooruitgeschoven posities om ook daadwerkelijk die maatschappelijke verandering en ontwikkeling te bewerkstelligen. Daarom is het nodig dat gendergelijkheid duurzaam wordt verzekerd en de bewustwording hiertoe constant wordt aangewakkerd. Daarom werd begin deze week in Hotel Royal Torarica, de tweede editie van het United Women Seminar georganiseerd door JCI Female in samenwerking met de UNFPA Youth Advisory Group en Bureau Gender Aangelegenheden Suriname. De bijeenkomst vond ook plaats in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa), verrichtte de opening van het seminar. “Doordat mijn vader in mijn jonge jaren terug naar Suriname vertrok, ben ik opgegroeid tussen en opgevoed door alleen maar vrouwen, te weten mijn moeder, mijn lievelingstante en mijn zusje. Dus ik weet als geen ander dat de vrouw onmisbaar is en in mij hebben ze een medestander om hun doelen te bereiken”, zei de minister.

In 1979 werd de positie van de vrouw extra belicht doordat er een internationaal verdrag werd aangenomen om vrouwendiscriminatie tegen te gaan. Helaas blijkt dit nobele doel nog niet helemaal te zijn behaald. Twee decennia later (in 1995) is besloten om de genderongelijkheid van vrouwen en meisjes op alle gebieden te verbeteren, maar de slakkengang waarmee dit gepaard ging, heeft de genderongelijkheid nog steeds in stand gehouden. In een poging dit alles via een beter en geïntegreerd programma aan te pakken, zijn in 2017 door de Verenigde Naties 17 Sustainabale Development Goals (SDGs) opgesteld, waarin actiepunten zijn opgenomen om de positie van vrouwen en meisjes te helpen verbeteren.

Om de richting te bepalen voor gendergelijkheid in Suriname is er in 2019 in samenspraak met stakeholders een gendervisie beleidsdocument 2021-2035 opgesteld, dat als basis heeft internationale afspraken over onder andere zeven prioriteitsgebieden. Dit betekent dat er tot 2035 primair gefocust zal worden op: arbeid, inkomen en armoedebestrijding, onderwijs, opvoeding en vorming, gezondheid, zeggenschap en besluitvorming, gender gerelateerd geweld, wet- en regelgeving, milieu- en klimaatverandering. Vermeldenswaard is dat er de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet op het gebied van wettelijke bescherming van onder andere vrouwen. Voor nu liggen er twee ontwerpwetten bij het parlement: de wet geweld en seksuele intimidatie arbeid en de wet gelijke behandeling arbeid. Het ministerie van BiZa zal blijven trekken aan de bewustwordingscampagnes om samen met alle actoren, jongeren bewust te maken van de rol van gendergelijkheid bij de ontwikkeling van het land. Belangrijker nog, de maatschappij te vrijwaren van geweld tegen vrouwen en ook de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en toekomst.