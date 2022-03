Suriname, Guyana en Ghana kunnen profiteren als kopers Russische ruwe olie mijden

Terwijl de VS en Europa hun aankopen van Russische olie terugschroeven en energiehandelaren Russische olie mijden uit angst voor sancties, wordt er naar andere bronnen gezocht. De aandacht is gericht op Iran en Venezuela, beide landen worden geleid door regeringen die de VS tot voor kort probeerden te isoleren. Maar ook opkomende en minder ontwikkelde producenten zouden een rol kunnen spelen. Van de vele olieproducerende landen in de wereld, staan er een paar op de lijst die eruit springen en steeds actiever worden: Ghana (nr. 33), Guyana (nr. 42) en Suriname (nr. 69). Guyana en Suriname zijn twee kleine aangrenzende landen aan de Noord-Atlantische kust van Zuid-Amerika. Alle drie de landen zijn de afgelopen twaalf jaar olieproducenten geworden en hebben samengewerkt met grote bedrijven als ExxonMobil, Tullow Ltd, Chevron, Apache, Total en Royal Dutch Shell.

Ik bestudeer factoren die het niveau van democratie en sociale rechtvaardigheid binnen naties beïnvloeden, vooral als ze betrekking hebben op natuurlijke hulpbronnen en economische structuren. Zoals ik het zie, bevinden deze nieuwere producenten zich in een unieke positie in vergelijking met andere olie-exporterende landen, zoals Nigeria en Ecuador.

In te veel gevallen wordt verwacht dat ontwikkelingslanden die hun economieën openstellen voor olieproductie, de voorwaarden accepteren die bedrijven eisen, met weinig ruimte voor onderhandeling en voortdurende uitbuiting van gastgemeenschappen. Guyana, Suriname en Ghana zijn daarentegen beter gesitueerd om gunstige voorwaarden te verkrijgen.

Opvallend betere deals

Terwijl de wereldmarkten worstelen met de huidige schok van de olieprijs, bevinden nicheproducenten zich in een bijzonder gunstige positie om voordelige contracten en gunstiger voorwaarden van internationale energiebedrijven binnen te halen. Bijvoorbeeld, oliemaatschappijen betalen gastlanden doorgaans royalty’s op hun inkomsten van gemiddeld ongeveer 16 procent. Tot op heden hebben Guyana en Suriname vergoedingen geaccepteerd van minder dan 6,5 procent in een poging investeerders aan te trekken. Onder de huidige omstandigheden kunnen ze bij nieuwe contractonderhandelingen wellicht om meer vragen.

De olieproductie begon eind 2019 in Guyana en momenteel produceert het land meer dan 340.000 vaten per dag. Guyana leerde van zijn eerste blokcontract met ExxonMobil om meer ‘lokale inhoud’ te eisen – een belangrijke voorwaarde in olieonderhandelingen die verwijst naar het inhuren van lokale arbeiders en het gebruik van lokaal gemaakte goederen en apparatuur. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Vickram Bharrat, noemde die overeenkomst, gemaakt door een vorige regering, “een van de ergste ooit tussen een regering en een oliemaatschappij”, en Guyanese functionarissen zeggen dat ze in toekomstige overeenkomsten gunstigere voorwaarden zullen zoeken.

Surinames nieuwe offshore olie-ontdekkingen bieden potentieel. Kleine operaties produceren momenteel ongeveer 20.000 vaten per dag en grote projecten zullen naar verwachting in 2025 van start gaan.

Suriname eist verhoogde verzekeringen van oliemaatschappijen in het geval van een olielek, samen met voorbereide noodopruimingsprocedures. Deze processen worden voortdurend herzien en bekritiseerd, waardoor bedrijven scherp blijven.

Ghana begon in 2007 met de ontwikkeling van olie en produceert nu ongeveer 163.000 vaten per dag. ExxonMobil trok zich in 2021 echter terug uit het land, naar verluidt om zich te concentreren op projecten met een hogere waarde elders, en een verminderde vraag tijdens de vanwege de covid-pandemie verminderde olie-export van Ghana.

Bron: stabroeknews.com