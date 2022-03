Enorme stijging van humanitaire behoeften in Oekraïne

‘Buurlanden moeten grenzen open houden’

Braziliaanse autoriteiten hebben onlangs gemeld dat 894 Oekraïners zijn opgevangen in Brazilië sinds de Russische invasie op 24 februari. Jair Bolsonaro, de Braziliaanse president verklaarde dat het land een verordening zal uitvaardigen, om de toegang van Oekraïners tot het Braziliaanse humanitaire paspoort te vergemakkelijken.

Volgens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) slaagden 13 miljoen mensen er tot nog toe in te vluchten uit Oekraïne. De UNHCR waarschuwt ook voor een enorme stijging van de humanitaire behoeften in Oekraïne. De UNHCR blijft de verdere oprichting van opvangcentra ondersteunen, hulpgoederen en noodopvang leveren en grensdoorlaatposten in Oekraïne versterken. “De situatie is er huiveringwekkend, en we blijven oproepen tot bescherming van burgers en civiele infrastructuur en respect voor het internationaal humanitair recht.” Volgens de UNHCR wordt er een beroep op buurlanden gedaan om hun grenzen open te houden voor mensen die op zoek zijn naar veiligheid. Zoals de UNHCR vanaf het begin heeft gewaarschuwd, zullen het tempo en de omvang van het aantal mensen dat op de vlucht slaat, evenals de daaruit voortvloeiende humanitaire behoeften, alleen maar toenemen zolang de situatie verder verslechtert.

De UNHCR lanceert een grootschalig cash hulp programma om ontheemden te helpen bij het dekken van basisbehoeften zoals huur, voedsel en hygiëne. Cash hulp stelt mensen in staat, zelf keuzes te maken en bepalen waar ze het meest behoefte aan hebben, en lokale ondernemers een boost te geven. Aangezien vrouwen en kinderen ongeveer 90 procent uitmaken van degenen die Oekraïne zijn ontvlucht, waarschuwen de UNHCR en andere instanties voor verhoogde risico’s op mensenhandel, uitbuiting en misbruik.

“We hebben deskundigen op het gebied van bescherming tegen seksuele uitbuiting en misbruik, gender- en kinderbescherming ingezet in Polen, Moldavië, Hongarije en Roemenië en coördineren met andere partners en nationale autoriteiten.”