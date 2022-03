Directie Shell aangeklaagd wegens ‘niet goed voorbereiden’ op energietransitie

Het bestuur van Shell wordt aangeklaagd, omdat het multinationale olie- en gasbe-drijf zich niet heeft voorbereid op de overgang van fossiele brandstoffen. Milieu-advocatenkantoor ClientEarth, een Shell-aandeelhouder, zei dinsdag dat het Shell op de hoogte had gesteld van zijn claim tegen de dertien uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders van het bedrijf. Het betoogt dat het falen van de Raad van Bestuur (RvB) om een klimaatstrategie te implementeren die echt in lijn is met de historische Overeenkomst van Parijs, een schending is van hun plichten onder de Engelse wetgeving.

De zaak zou de allereerste poging zijn om de RvB van een bedrijf persoonlijk aansprakelijk te stellen “voor het niet goed voorbereiden op de netto-nultransitie”. “Shell wordt ernstig blootgesteld aan de fysieke en tijdelijke risico’s van klimaatverandering, maar haar klimaatplan is fundamenteel gebrekkig”, zei Paul Benson, een advocaat van ClientEarth, in een verklaring.

“Hoe langer de Raad van Bestuur vertragingen oploopt, hoe waarschijnlijker het is dat het bedrijf een abrupte ‘handrem-draai’ zal moeten uitvoeren om het commerciële concurrentievermogen te behouden en de uitdagingen van onvermijdelijke ontwikkelingen in de regelgeving het hoofd te bieden”, zei Benson.

De non-profitgroep, die een sterke staat van dienst heeft in het winnen van klimaat gerelateerde zaken, zegt Shell op de hoogte te hebben gebracht en zal het antwoord van het bedrijf afwachten, voordat het formeel documenten indient bij het Hooggerechtshof van Engeland en Wales voor toestemming om de claim in te dienen. Als de rechtszaak uiteindelijk slaagt, kan de rechtbank het bestuur van Shell dwingen om zijn klimaatstrategie af te stemmen op de doelstellingen van het Akkoord van Parijs uit 2015. Het zou ook kunnen verklaren dat het bestuur van Shell zijn wettelijke verplichtingen schendt. Als de eisers echter verliezen, kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor de volledige kosten van de zaak.

In reactie op de juridische actie vertelde Shell CNBC via e-mail, dat het zijn wereldwijde strategie die de Overeenkomst van Parijs steunde, waarmaakte. Dit omvat plannen om zijn bedrijf te transformeren “om klanten meer koolstofarme energie te bieden”, voegde het bedrijf eraan toe. De Overeenkomst van Parijs heeft tot doel de inspanningen voort te zetten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius boven het pre-industriële niveau door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Zeker, het is de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas, die de belangrijkste oorzaak is van de klimaatnoodsituatie.

Het aanpakken van een uitdaging zo groot als klimaatverandering, vereist actie van alle kanten. De uitdagingen op het gebied van de energievoorziening die we zien, onderstrepen de noodzaak van effectief, door de overheid geleid beleid om kritieke behoeften zoals energiezekerheid aan te pakken en tegelijkertijd ons energiesysteem koolstofarm te maken”, aldus een woordvoerder van Shell. “Deze uitdagingen kunnen niet worden opgelost door middel van een rechtszaak.” Aandelen van Shell daalden 0,8% tijdens de vroege middaghandel in Londen. De aandelenkoers van het bedrijf is sinds het begin van het jaar met meer dan 17% gestegen.

Langetermijnbelangen

ClientEarth zegt in het belang van Shell op lange termijn te handelen door aandeelhoudersgeschillen aan te spannen. Het beweert dat het wanbeheer van klimaatrisico’s door de Shell-directie ervoor zorgt dat de bestuurders hun plichten onder het VK niet nakomen. Bedrijven doen. Deze wet bepaalt dat bestuurders wettelijk verplicht zijn het succes van het bedrijf te bevorderen en redelijke zorg, vaardigheid en toewijding aan de dag te leggen.

ClientEarth heeft andere aandeelhouders opgeroepen om zich bij de juridische procedure aan te sluiten en zegt dat veel van de grootste institutionele aandeelhouders van Shell, hun bezorgdheid hebben geuit over de klimaatstrategie van het bedrijf.

Op de jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf vorig jaar stemde meer dan 30% van de aandeelhouders tegen het bestuur ter ondersteuning van een resolutie waarin werd opgeroepen tot op Parijs afgestemde emissiedoelstellingen. Shell heeft al eerder te maken gehad met juridische stappen over haar klimaatstrategie.

In mei 2021 beval een Nederlandse rechtbank de oliegigant om zijn wereldwijde CO2-uitstoot tegen het einde van 2030 met 45% te verminderen, vergeleken met het niveau van 2019. Het zei ook dat Shell verantwoordelijk is voor zijn eigen koolstofemissies en die van zijn leveranciers, ook wel Scope 3-emissies genoemd. Shell gaat in beroep tegen de uitspraak.

De rechtszaak komt op een moment dat de Russische aanval op Oekraïne de grootste schok op de energiemarkt in decennia heeft veroorzaakt, waarbij de olieprijzen tot meerjarige hoogten stegen toen internationale bondgenoten een spervuur van sancties oplegden aan het Russische zakelijke en financiële systeem. Vorige maand beschreef Shell-topman Ben van Beurden, ‘’2021 als een gewogen jaar” voor het bedrijf, nadat de oplevende grondstofprijzen resulteerden in een forse stijging van de winst.

Bron: cnbc