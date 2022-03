RACO overhandigt jaarverslag aan minister Kuldipsingh

Het jaarverslag van 2021 van de Raad voor Coöperatie-wezen (RACO), is in aanwezigheid van de onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson, overhandigd aan de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Rishma Kuldipsingh. Bij deze aangelegenheid is tevens het jaarverslag gepresenteerd door Caudette Etnel, voorzitter van de raad.

De overhandiging en presentatie hebben op vrijdag 11 maart plaatsgevonden. In het jaarverslag zijn alle activiteiten vastgelegd die de RACO vanaf zijn installatie in augustus 2021 heeft uitgevoerd. Ook de activiteiten die gepland zijn voor het jaar 2022, zijn opgenomen. Bij de installatie kreeg de raad als opdracht om alle actieve coöperaties met hun leden en activiteiten in kaart te brengen. RACO heeft als werkarm van het Onderdirectoraat Arbeidsmarkt (ODAM), al een aantal jaren een bijdrage geleverd aan het opzetten en het begeleiden van coöperaties in Suriname. Als werkarm van het ministerie van AW&J, is RACO dus belast met het promoten van en begeleiden bij de opzet van coöperaties. De bijdrage van RACO maakt deel uit van het beleid van het ministerie.

Verder levert RACO ook een bijzondere bijdrage aan het verschaffen van coöperatieve werkgelegenheid en het stimuleren van ondernemerschap. Het doel van RACO is om zoveel als mogelijk duurzaam werk te creëren en het opzetten van ondernemingen te stimuleren om zo een gezamenlijke bijdrage te leveren aan de economie van ons land.