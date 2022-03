President ontvangt Guyana-Suriname Private Sector Council

De Guyana-Suriname Private Sector Business Council heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. Deze organisatie komt voort uit een Memorandum of Understanding (MoU), getekend tussen de Private Sector Commission Guyana Ltd. en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). De kennismaking vond plaats op 16 maart op het Kabinet van de President. De Guyana-Suriname Private Sector Business Council is een partnerschap van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Private Sector Commission Guyana Ltd. VSB-voorzitter Bryan Renten, is voor de komende zes maanden de voorzitter van deze organisatie, waarna deze taak overgaat naar Paul Cheong van de Private Sector Commission Guyana Ltd. De Business Council is een initiatief uit de private sector van beide landen en voortgevloeid uit afspraken tussen de Guyanese en Surinaamse president. De organisatie heeft als doel de bilaterale relatie tussen Guyana en Suriname te versterken, met de private sector als motor voor groei en ontwikkeling.

President Santokhi toonde zich ingenomen met het initiatief en verwees naar de afspraken gemaakt in Belize met Suriname en Guyana als voedingsschuur voor de Caricom. “Ondernemers hebben een neus voor business kansen, maar het helpt wel als de overheid faciliteert”, zegt Renten. Een van de belangrijke zaken waarin de overheid een rol kan vervullen, is de verbetering van de veerverbinding zodat het personen- en goederenvervoer tussen de twee landen vlotter verloopt. Paul Cheong zegt dat aangezien Suriname en Guyana gelijksoortige handelsuitdagingen hebben, een samenwerking tussen beide landen wederzijdse voordelen biedt. Cheong benadrukt dat de landen niet per se hetzelfde hoeven te produceren, maar zaken die elkaar aanvullen. “Dit is een win-winsituatie op het gebied van milieu, olie en gas en toerisme heeft zowel de publieke sector als de private sector een rol te vervullen.” De markt is groot genoeg voor beide landen. Eventuele concurrentie zal alleen zorgen dat de producten sterker en beter worden.

Er wordt vanuit de Business Council gestreefd inhoud te geven aan de marketing-economieën van beide landen en restricties op zakendoen zoveel mogelijk te verwijderen. “Wat voorkomen moet worden, is dat de overheden barrières opwerpen om de eigen markt te beschermen. Dat is nadelig voor de consument die dan meer moet betalen”, aldus Renten.