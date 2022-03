DNV lichting na bijkans drie jaar beëdigd

In de Congreshal vond hedenmorgen de beëdiging van 114 militairen tot lid van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) plaats. De beëdiging werd voltrokken door waarnemend Procureur Generaal (PG) , Garcia Paragsingh. Ook de president stak de nieuwbakken DNV’ers een hart onder de riem en vroeg ze vooral, het werk naar eer en geweten te doen.

De lichting vertrok in Juli 2019naar de Ayoko kazerne, waar ze de basisopleiding ook wel EAO genoemd tot militair volbracht. Ook de aansluitende DNV-opleiding, werd met succes afgerond. Echter bleef de beëdiging uit. Volgens de leiding had Covid-19 alles in haar wurggreep zo ook de voortzetting en afronding van het geheel. De manschappen werden reeds ingezet op de verschillende posten, maar zullen op korte termijn worden bewapend.