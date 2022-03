Vaccinatiegraad nog te laag voor grote feesten

Bevolking weerbaar maken tegen mogelijk nieuwe variant

Drs. Javier Asin, coördinator van het Nationaal Covid Team (NCT), wierp in gesprek met een lokaal medium een terugblik op het begin van Covid-19, en hoe de huidige situatie er thans uitziet. Zijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden, die gedurende deze covid-pandemie, hun geliefden zijn kwijtgeraakt. Het is volgens hem jammer, zeker als beseft wordt, dat er nu wél een oplossing is om voor de meeste mensen de kans op overlijden te voorkomen.

Bijkans 200.000 Surinamers zijn nog steeds niet gevaccineerd, en slechts 40 procent van de gehele wereldbevolking is gevaccineerd. ‘’Dat is helaas te weinig’’, zei Asin.

Hij zegt dat de vaccins toen niet eerlijk verdeeld werden, het zijn de rijkere landen en rijkere mensen geweest, die eerder de kans kregen zich te beschermen tegen covid, in tegenstelling tot de arme en ontwikkelingslanden waar er weinig vaccins beschikbaar waren en heel veel twijfel gezaaid werd, dat deels geleid heeft tot onvoldoende bescherming. Gelukkigerwijs heeft Suriname in de afgelopen twee jaar donaties gekregen van vaccins, om de burger te beschermen tegen een covid-infectie. Volgens Asin zal er nog steeds gewerkt moeten worden, om de mensen die nog niet zijn gevaccineerd, te overtuigen dat alsnog te doen. ‘’Het kan namelijk alsnog voorkomen, dat de samenleving dit jaar wederom te maken krijgt met een andere variant, waar wij ons zorgen om moeten maken en ook voorbereid op moeten zijn. Het vaccinatiepercentage in Suriname is namelijk nog te laag, waardoor het organiseren van grote feesten nu nog niet mogelijk is; hadden wij een grotere dekking dan zouden wij ons minder zorgen hoeven te maken over grote georganiseerde feesten”, aldus Asin.

Asin zegt dat het zeker mogelijk is, dat wij later dit jaar weer een variant krijgen, die besmettelijker is dan Omicron, maar hopelijk niet gevaarlijker. Daarom zullen er tijdig voorbereidingen getroffen worden, om de samenleving weerbaar te maken. De focus zal dan niet alleen gericht worden op het laten vaccineren, maar ook zal er gewerkt worden aan de bewust wording van een gezonde levensstijl, zodat het onderliggend leiden onder controle is, vooral bij de kwetsbare groepen, om zodoende de kans op overlijden te minimaliseren.