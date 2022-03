Mannen met zware wapens aangehouden

De politie heeft in de afgelopen nacht mannen met zware wapens, waaronder 4 AKs, 4 AR-15, een Glock pistool, een jachtgeweer en munitie, in Nickerie aangehouden. Zij hadden ook een satelliettelefoon bij zich. Naar de krant verneemt, vervoerden de mannen de wapens uit Paramaribo. De wapens waren klaar voor gebruik. De verdachten hadden ook munitie bij zich voor diverse wapens. De aanhoudingen werden verricht te South Drain. Het is tot nog toe niet duidelijk, waar de zware wapens van afkomstig zijn en wat hun bestemming was. Bij het ter perse gaan van deze editie was er nog geen additionele informatie over deze zaak beschikbaar.