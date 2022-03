Pfizer doet verzoek aan FDA voor extra covid-booster voor 65 jaar en ouder

Sommige wetenschappers zetten vraagtekens bij het toedienen van extra boosters van Covid-19-vaccins die voor eerdere varianten werden gemaakt. Deze wetenschappers hebben andere oplossingen voorgesteld, zoals de verdere ontwikkeling van pan-coronavirusvaccins die tegen alle varianten zouden kunnen werken. De farmaceuten Pfizer en BioNTech, hebben namelijk onlangs een verzoek ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor de toediening van een extra Covid-19-boosterdosis voor volwassenen van 65 jaar en ouder. “Als de FDA de toestemming verleent en de extra Covid-booster aanbevolen wordt door de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), zullen personen ouder dan 65 jaar nog een prik kunnen krijgen”, aldus Pfizer. Volgens Pfizer maakt het nou niet uit, welk covid-vaccin de mensen gekregen hebben voor hun eerste booster-injectie. De extra booster kan volgens Pfizer, wel genomen worden. Dr. Albert Bourla, CEO van Pfizer, zei dat de vierde injectie wel noodzakelijk is. Pfizer en BioNTech verklaarden, dat hun verzoek gebaseerd is op gegevens uit Israël, toen de Omicron-variant circuleerde. Pfizer stelde, dat covid-infecties in Israël toen twee keer lager waren. Ook was het aantal besmette personen vier keer lager bij mensen van 60 jaar en ouder, die ten minste vier maanden na de derde dosis, een extra injectie Pfizer kregen, in vergelijking met mensen van dezelfde leeftijd die slechts één booster, of drie prikken in totaal hadden gekregen. Hoewel de vaccins een goede bescherming bieden tegen ernstige ziekten en overlijden, worden boosters aangemoedigd, omdat de Omicron-variant wereldwijd dominant werd en enige immuun bescherming heeft ontweken.