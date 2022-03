Nieuwe brandstofprijs nog niet vastgesteld

Op sociale media circuleren al dagenlang berichten, dat de brandstofprijs eind deze maand wordt verhoogd naar SRD 28 per liter. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie Zaken, ontkracht deze berichten met klem. Zij verzoekt de samenleving om uitsluitend de officiële berichten van de overheid te volgen. ‘’Dit bedrag is niet vastgesteld in de regeringsraad. De nieuwe brandstofprijzen worden iedere vijfde van de maand bekendgemaakt en dit is standaard het gemiddelde van de wereldmarkprijs van de afgelopen maand.‘’ Walden verduidelijkt dat het de regering is die bepaalt of de kostprijs doorberekend moet worden of dat er met subsidie ingekomen moeten worden. ‘’De subsidie van brandstof gaat wel een beetje moeilijk, want het zijn de oliemaatschappijen die de subsidie voorschieten. En in het verleden is dit niet rooskleurig verlopen.‘’ De regering zal volgens de minister, wel inkomen om het lichter voor de samenleving te maken, indien het gaat om factoren die kostenverhogend werken.