‘Meer vaart zetten achter criminaliteitsbestrijding’

NDP-fractieleider Rabin Parmessar, heeft de regering gisteren tijdens de behandeling in De Nationale Assemblee van de ontwerpwet Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering, opgeroepen meer vaart te zetten achter de criminaliteitsbestrijding. ‘’Al geruime tijd is er een toename van de criminaliteit te merken. Dit baart enorme zorgen’’, stelde Parmessar. Vanuit de regering moet er volgens hem een krachtiger signaal worden gegeven. ‘’Ik vraag dringend aandacht voor de verschillende vormen van criminaliteit die momenteel hoogtij vieren. Kinderen zijn bij de criminaliteit betrokken en zelfs verkeerscriminaliteit neemt toe.‘’

Om de veiligheid voor de burger te vergroten, is volgens Parmessar herhaalde malen gevraagd, het voor burgers makkelijker te maken om een bankrekening te openen. Burgers moeten volgens hem, legaal hun gelden op de bank kunnen storten in plaats van geld thuis te houden en het risico lopen beroofd te worden. ‘‘Omdat de toegankelijkheid niet bestaat, zijn mensen gedwongen hun gelden thuis te houden. En zie wat er gebeurt”, benadrukte Parmessar. De vicevoorzitter van het parlement, Dew Sharman, vroeg de regering in te gaan op dit vraagstuk.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, gaf aan dat er constant maatregelen worden getroffen om de openbare orde en veiligheid te garanderen. ‘’De criminaliteitsbestrijding is altijd een prioriteit van de regering geweest. In het kader daarvan, is Operatie Veilig Suriname in het leven geroepen’’, aldus Amoksi.

door Orsilia Dinge