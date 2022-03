Oorlog in Oekraïne versnelt val van USD

Vorige week veroorzaakte de voormalige NY Fed-medewerker Zoltan Pozsar, een schokgolf in Wall Street, toen hij in zijn laatste onderzoeksartikel suggereerde dat als gevolg van de oorlog in Oekraïne, die heeft geresulteerd in een grondstoffencrisis (en die snel verandert in een ouderwetse liquiditeitscrisis), zal de Chinese PBOC spoedig uitgroeien tot een dominante centrale bank en naarmate de door grondstoffen gesteunde yuan opklimt naar een machtspositie, zou de reservevaluta van de wereld, de US-dollar, veel van zijn mondiale invloed verliezen, wat leidt tot een hogere inflatie in de westerse wereld.

‘’Deze crisis is niet zoals alles wat we hebben gezien sinds president Nixon in 1971 de Amerikaanse dollar van goud afnam – het einde van het tijdperk van op grondstoffen gebaseerd geld. Wanneer deze crisis (en oorlog) voorbij is, zou de Amerikaanse dollar veel zwakker moeten zijn en de renminbi veel sterker, ondersteund door grondstoffen. Van het Bretton Woods-tijdperk ondersteund door goud, tot Bretton Woods II ondersteund door intern geld (schatkisten met niet-afgedekte confiscatierisico’s), tot Bretton Woods III ondersteund door extern geld (goud en andere grondstoffen). Nadat deze oorlog voorbij is, zal ‘geld’ nooit meer hetzelfde zijn en Bitcoin (als het dan nog bestaat) zal waarschijnlijk profiteren van dit alles’’, aldus Pozsar.

Natuurlijk was niet iedereen het eens met deze radicale opvatting.

Onder anderen geostrateeg van Rabobank, Michael Every, is een van de meest uitgesproken critici van Pozsars visie. In het weekend kwam er nog een scepticus naar voren, dit keer het wereldwijde hoofd van FX EM bij Morgan Stanley, James Lord, die in de Sunday Start (beschikbaar voor pro-subs) van de bank vraagt: ‘Hebben sancties de dominantie van de dollar ondermijnd?’ en antwoordt: ‘Nee, maar alleen voor nu’, en waarschuwt dat het op de lange termijn waarschijnlijk is dat Pozsars strenge standpunt zal worden bevestigd, aangezien de daad van het bestraffen van Rusland en het verdrijven van het uit het westerse financiële systeem “waarschijnlijk de idee van een risicovrij activum dat de deviezenreserves van de centrale bank in het algemeen on-dersteunt, en niet alleen specifiek voor de dollar en door de Amerikaanse overheid gedekte effecten”.

Aangenomen dat het risico bestaat dat alle buitenlandse autoriteiten de soevereine tegoeden van een ander land zouden kunnen bevriezen – zoals nu is gebeurd – wat zijn dan de implicaties? Lord ziet er minstens drie: 1 Identificatie van het veiligste bezit; 2 Politieke allianties zullen van cruciaal belang zijn (“Om de dominantie van de dollar in het internationale financiële systeem ernstig in gevaar te brengen, zouden potentiële uitdagers van het systeem strategische allianties moeten aangaan met andere grote economieën”, en 3 Onhoring van deviezenactiva (Pozsars ‘’extern geld’’).

De strateeg van Morgan Stanley merkt ook op, dat een manier om dit te doen “is door fysiek goud te kopen en het veilig op te slaan in het eigen rechtsgebied”. Hetzelfde kan gezegd worden van andere FX-activa, aangezien reservemanagers zeker toegang zullen hebben tot gedrukte USD-, EUR- of CNY-bankbiljetten als ze thuis in kluizen worden bewaard, hoewel er in dat scenario praktische uitdagingen kunnen zijn bij het maken van grote transacties.

De andere belangrijke begunstigde van de schokkende financiële uitzetting van Rusland – zoals Zoltan terecht opmerkte – is de yuan, zoals Lord uitlegt:

Er zal reservediversificatie zijn en we blijven geloven dat het aandeel van de Chinese yuan in de wereldwijde valutareserves tegen 2030 5-10% zou kunnen bereiken ten koste van andere reservevaluta’s. Als sommige staten alternatieve betalingssystemen voor SWIFT onderzoeken of meer bilaterale handel in binnenlandse valuta willen nastreven, kunnen de economische sancties die tegen Rusland worden opgelegd, als een versnelling werken.

Maar hoewel het aftellen naar de ondergang van de dollar inderdaad is begonnen, ziet Morgan Stanley lange tijd niets dat uitvoerbaar is, aangezien “recente acties de dollar niet ondermijnen als de veiligste wereldwijde reserveactiva, en het zal waarschijnlijk de dominante wereldwijde valuta voor de nabije toekomst blijven”.

Bron: Oilprice