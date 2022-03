‘Rusland herhaalt militaire tactiek van Syrië’

De afgelopen jaren, heeft de Russische regering, precies dezelfde strategie toegepast om het Syrische regiem te ondersteunen om zo regio’s te heroveren. Met name de belegering van Oekraïense steden, door het bombarderen van burgerdoelen en het saboteren van humanitaire corridors, is voor experts diplomaten en inlichtingendiensten geen nieuwe tactiek. De deelname van Rusland aan de Syrische oorlog in 2015 veranderde wel de loop van de geschiedenis en het Midden-Oosten en de stijd in Syrië.

De Amerikaanse regering geloofde dat ze Bashar Al Assad in de beginjaren van het conflict, kon verdrijven. Oppositiegroepen werden daardoor ondersteund, maar de dynamiek van het conflict werd radicaal veranderd, toen Assad de militaire steun kreeg van de Russische president Vladimir Putin. Rusland zou hierdoor officieel deel uitmaken van een internationale coalitie om zo de opmars van de Islamitische Staat te stoppen, die al een derde van het Syrische grondgebied in handen had en het hele Midden-Oosten dreigde te destabiliseren. Russische betrokkenheid wierp haar vruchten af, meestal met de hulp van de Russische luchtmacht. De actie van Putin was zogenaamd om terroristen te verslaan. Tot op heden heeft Assad zijn autocratisch voortbestaan te danken aan Rusland. Voor bronnen die betrokken zijn bij de Europese inlichtingendiensten, zien we nu in Oekraïne een herhaling van een soortgelijkende tactiek.

Een tactiek die lijkt te worden herhaald, is de aanval op scholen en ziekenhuizen, in een poging burgers te terroriseren en een massale uittocht te veroorzaken. In een verklaring beschuldigde de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) Rusland ervan, meer dan 30 gezondheidscentra in Oekraïne te hebben aangevallen. “We roepen daarom op tot onmiddellijke stopzetting van alle aanvallen op de gezondheidszorg in Oekraïne”, aldus Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. Ghebreyesus benadrukte dat de gruwelijke aanvallen, ernstige gewonden opleveren en gezondheidswerkers, hun levenook in gevaar wordt gebracht.

In een periode van tien jaar stierven in Syrië 300.000 mensen, slachtoffers van gewapende groeperingen, terroristen en Assad en zijn vriend Putin. Nu ondervinden steden als Mariupol, Kharkiv en Odessa, een soortgelijk patroon, met het risico om veel burgerslachtoffers te krijgen.