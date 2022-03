Amerikaanse journalist Brent Renaud gedood door Russische troepen

De Amerikaanse journalist Brent Renaud, werd zondag gedood door Russische troepen in Irpin, Oekraïne, volgens de politie van de regio Kiev in posts op sociale media. Volgens de politie van Kiev, is een andere Amerikaanse journalist gewond geraakt door Russische troepen. In een tweet noemde de politie van de regio Kiev, de 50-jarige Amerikaanse journalist die werd vermoord als Brent Renaud. De politie plaatste een foto van zijn lichaam en zijn Amerikaans paspoort als bewijs, evenals een foto van een verouderde persbadge van The New York Times met de naam van Brent Renaud.

Een adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, Anton Gerashchenko, zei in een verklaring, dat Renaud “met zijn leven heeft betaald voor zijn poging om de verraderlijkheid, wreedheid en meedogenloosheid van de agressor aan de kaak te stellen”, aldus een rapport van The New York Times. CNN heeft niet kunnen verifiëren voor welke media de Amerikaanse journalisten in Oekraïne werkten.

The New York Times zei zondag in een verklaring: “We zijn diep bedroefd om te horen van de dood van Brent Renaud. Brent was een getalenteerde filmmaker die door de jaren heen, had bijgedragen aan The New York Times.

Hoewel hij in het verleden had bijgedragen aan The Times (voor het laatst in 2015) had hij geen opdracht voor een bureau bij The Times in Oekraïne. Vroege berichten dat hij voor Times werkte, deden de ronde omdat hij een Times-persbadge droeg die vele jaren geleden voor een opdracht was uitgegeven.’