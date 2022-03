BIBIS-minister spreekt op 5e ECLAC- meeting

De vijfde meeting van de Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), heeft plaatsgevonden van 7 tot en met 9 maart in San José, Costa Rica. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), participeerde op woensdag 9 maart, via een videoboodschap aan deze meeting. Het thema van de bijeenkomst was: ‘Peer learning: build forward better from COVID-19 while advancing the full implementation of the 2030 agenda for sustainable development’.

De minister gaf aan, dat de covid-pandemie een grote impact heeft gehad op de gezondheidssector, de economie en het sociale leven en ongetwijfeld heeft geleid tot tegenslagen bij de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. De noodzakelijke preventiemaatregelen die door regeringen over de hele wereld zijn genomen, hebben niet alleen de zwakte van de gezondheidsstelsels aan het licht gebracht, maar meer nog de onderlinge afhankelijkheid van landen en economieën. Zaken zoals lockdowns, het stopzetten van het openbaar vervoer en openbare evenementen en het sluiten van scholen, waren plotseling van kracht en de impact was verwoestend.

De lockdowns brachten ook sociale problemen aan het licht, zoals geweld tegen vrouwen en kinderen.

De minister zei dat een landelijke aanpak om de verdere verspreiding van de ziekte in te dammen, nutteloos en onrealistisch is. Om Covid-19 daadwerkelijk aan te pakken, is internationale samenwerking en solidariteit cruciaal. Wereldwijde inspanningen zijn niet alleen nodig om de impact van de pandemie te verzachten, maar ook om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) te bereiken. ‘’Daarbij moet rekening worden gehouden met de huidige realiteit, verergert door onder meer klimaatverandering, gewapende conflicten, instabiliteit en economische ontberingen’’, zei Ramdin. Hij benadrukte dat wij daarom onze inspanningen moeten verdubbelen om weer op het goede spoor te komen voor het bereiken van deze wereldwijde doelen.

“Wij moeten niet alleen beter opbouwen, maar slimmer. Wij moeten problemen aanpakken als de ongelijke toegang tot technologie, met name communicatietechnologie, toegang tot microfinanciering, adequate en betaalbare gezondheidszorg en, belangrijker nog, toegang tot kwaliteitsonderwijs’’, aldus de minister.

Suriname zal later dit jaar zijn eerste Voluntary National Review (VNR) presenteren. Minister Ramdin deelde mee dat de voorbereidingen voor de presentatie van onze eerste VNR in een stroomversnelling is geraakt. Hiertoe is een nationale Sustainable Development Goals (SDG)-commissie opgericht om te helpen bij de coördinatie van de implementatie van de SDGs.

De VNR’s zijn onderdeel van het Peer Learning traject waarbij de landen van elkaar leren.

Om de agenda voor 2030 uit te voeren, zal aan de volgende zaken gewerkt worden: herstructurering van de internationale financiering voor ontwikkeling (dit is nodig om het armoedeprobleem op te lossen en onze naties op een vast pad te zetten tot duurzame ontwikkeling); versterken internationale samenwerking en solidariteit; vergroten van de betrokkenheid van alle relevante belanghebbenden (regeringen, particuliere sector en maatschappelijk middenveld); herzien van het internationale handelssysteem; faciliteren van internationale handel en investeringen als een belangrijke motor voor duurzame groei.