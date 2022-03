Productie en distributie SWM niet gegarandeerd, SWWO in beraad

Het personeel van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), heeft vrijdag na een algemene ledenvergadering, de werkzaamheden neergelegd. Dit omdat het bestuur van de Surinaamsche Waterleiding Werknemers Organisatie (SWWO), zich niet kan terugvinden in het bod van de bedrijfsdirectie over de cao van 2021.

‘’Na een intensieve onderhandeling tussen de bond bij SWM en de directie en na enerverende bemiddeling van de bemiddelingsraad, is er toch geen akkoord bereikt”, luidt de verklaring van SWWO. Aan de directie was tot vrijdag 11 maart 23.00 uur de ruimte geboden, met een beter bod te komen. Echter bleef dit uit en is de bond per direct in actie gegaan. De actie houdt in, dat de waterproductie en waterdistributie gedurende de periode waarin de leden in beraad zijn, niet gegarandeerd is.

De bemiddelingsraad had voorgesteld om als afkoop van 2021, SRD 15.000 in zes termijnen uit te betalen aan het personeel, hetgeen betekent dat de werknemers SRD 2.500 per maand zouden krijgen.